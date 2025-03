Ο ΠΑΟΚ θα έχει την δυναμική στήριξη των φιλάθλων του στον πρώτο ημιτελικό με την Σολέ (26/3, 20:15), αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια και το Παλατάκι θα είναι κατάμεστο.

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του την αναμέτρηση στην Ρόδο με αντίπαλο τον Κολοσσό την Κυριακή (23/3, 17:00) στο πλαίσιο της 22ης και τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan GBL, ωστόσο εν συνεχεία θα στρέψει την προσοχή του στην μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση.

Ο «δικέφαλος του βορρά» θα υποδεχτεί την Σολέ την ερχόμενη Τετάρτη (26/3, 20:15) στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα της ημιτελικής φάσης του FIBA Europe Cup. Οι παίκτες του Μάσιμο Καντσελιέρι θα έχουν για ακόμα μια φορά τη δυναμική στήριξη των φιλάθλων τους αφού φρόντισαν να εξαφανίσουν από τώρα τα εισιτήρια της επικείμενης ευρωπαϊκής αναμέτρησης, με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ να ανακοινώνει το sold out.

It’s official!

SOLD OUT!

Thank you #PAOKfans ⚪️⚫️ pic.twitter.com/R4Xj2zEm9M