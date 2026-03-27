Παπαδάκης: «Να ακολουθήσουμε το πλάνο μας με την ΑΕΚ»

Αντιμέτωπο με την ΑΕΚ θα βρεθεί το Σάββατο (28/3, 18:15, ΕΡΤ2) το Περιστέρι στη SUNEL Arena, για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου ξέρουν πως έχουν δύσκολη αποστολή απέναντι σ’ έναν ποιοτικό αντίπαλο, αλλά θα προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό.

«Παίζουμε ένα πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αυτό το αποδεικνύει και η θέση της στη βαθμολογία, στην Stoiximan GBL, αλλά και το ότι έχει περάσει ως πρώτη στα προημιτελικά του Basketball Champions League. Το έργο μας είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς έχει πάρα πολύ καλούς έμπειρους παίκτες Έλληνες και ξένους» δήλωσε ο Κώστας Παπαδάκης για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Και ο γκαρντ του Περιστερίου, συμπλήρωσε: Από κει και πέρα όμως, εμείς πρέπει να κοιτάξουμε το παιχνίδι μας, να ακολουθήσουμε το πλάνο μας και να κάνουμε ένα καλό ματς, με έμφαση σε αυτά τα σημεία που μας έχει επισημάνει ο προπονητής μας. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Εμείς πάμε σε κάθε παιχνίδι για τη νίκη και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και απέναντι στην ΑΕΚ».

Η πιο μεγάλη «Ασίστ Ζωής» από Γ.Σ. Περιστερίου και ΚΑΕ Περιστέρι

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου εθελοντική αιμοδοσία στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», του Γ.Σ. Περιστερίου και της ΚΑΕ Περιστέρι σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός» και με την πολύτιμη υποστήριξη της Mediatel.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς φίλοι της ομάδας και κάτοικοι της πόλης έδωσαν δυναμικό «παρών», αποδεικνύοντας πως η δύναμη του Συλλόγου δεν μετριέται μόνο σε νίκες και διακρίσεις, αλλά κυρίως στους ανθρώπους του. Σε μια πόλη που ξέρει να γίνεται μια γροθιά, η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ζωής και προσφοράς.

Στο μπάσκετ ένα δεκάλεπτο μπορεί να αλλάξει την εξέλιξη ενός αγώνα. Εκτός παρκέ ένα δεκάλεπτο μπορεί να σώσει έως και τρεις ζωές. Με αυτή τη σκέψη, δεκάδες εθελοντές αφιέρωσαν λίγο από τον χρόνο τους, προσφέροντας το πιο πολύτιμο δώρο, το αίμα τους.

Το Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» μετατράπηκε για λίγες ώρες σε ένα ζωντανό κύτταρο ελπίδας, αποδεικνύοντας στην πράξη τι σημαίνει «Οικογένεια του Περιστερίου» και πόσο σημαντική είναι η συλλογική δράση.

Ο Γ.Σ. Περιστερίου και η ΚΑΕ Περιστέρι ευχαριστούν θερμά όλους όσοι συμμετείχαν, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άρτια διεξαγωγή της αιμοδοσίας. Παράλληλα, δεσμεύεται να συνεχίσει πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνική προσφορά και ενισχύουν το αίσθημα αλληλεγγύης.

Γιατί, τελικά, ο μεγαλύτερος αγώνας είναι αυτός για τη ζωή. Η μεγαλύτερη νίκη δεν γράφεται στον φωτεινό πίνακα. Γράφεται στις ζωές που σώζονται…

