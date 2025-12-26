Πρωτόγνωρες εικόνες σημειώθηκαν σε αγώνα μπάσκετ γυναικών στην Τουρκία, στην αναμέτρηση της Μερσίν με την Μποντρούμ με τις παίκτριες να πιάνονται στα χέρια.

Η Μερσίν ηττήθηκε από την Μποντρούμ (72-73) για το γυναικείο πρωτάθλημα στην Τουρκία.

Ωστόσο, λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης οι παίκτριες των δύο ομάδων, πιάστηκαν στα χέρια με τις μπουνιές να πέφτουν η μία μετά την άλλη.

Μάλιστα η σύρραξη είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια παίκτρια σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Τα πνεύματα ηρέμησαν οι ψυχραιμότεροι, χωρίζοντας τις αθλήτριες που ενεπλάκησαν στον καυγά.

Δείτε το βίντεο: