Μερσίν - Μποντρούμ: Άγριο ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών στην Τουρκία

Newsroom
suraksi
Πρωτόγνωρες εικόνες σημειώθηκαν σε αγώνα μπάσκετ γυναικών στην Τουρκία, στην αναμέτρηση της Μερσίν με την Μποντρούμ με τις παίκτριες να πιάνονται στα χέρια.

Η Μερσίν ηττήθηκε από την Μποντρούμ (72-73) για το γυναικείο πρωτάθλημα στην Τουρκία.

Ωστόσο, λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης οι παίκτριες των δύο ομάδων, πιάστηκαν στα χέρια με τις μπουνιές να πέφτουν η μία μετά την άλλη.

Μάλιστα η σύρραξη είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια παίκτρια σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Τα πνεύματα ηρέμησαν οι ψυχραιμότεροι, χωρίζοντας τις αθλήτριες που ενεπλάκησαν στον καυγά.

 

Δείτε το βίντεο:

@Photo credits: twitter/euroleaguetime
     

