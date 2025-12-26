Μερσίν - Μποντρούμ: Άγριο ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών στην Τουρκία
Η Μερσίν ηττήθηκε από την Μποντρούμ (72-73) για το γυναικείο πρωτάθλημα στην Τουρκία.
Ωστόσο, λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης οι παίκτριες των δύο ομάδων, πιάστηκαν στα χέρια με τις μπουνιές να πέφτουν η μία μετά την άλλη.
Μάλιστα η σύρραξη είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια παίκτρια σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός: Πράττει σωστά με Γιουρτσεβέν ο Άταμαν;
Τα πνεύματα ηρέμησαν οι ψυχραιμότεροι, χωρίζοντας τις αθλήτριες που ενεπλάκησαν στον καυγά.
Δείτε το βίντεο:
Kadınlar Ligi'nde oynanan Mersin - Bodrum maçının ardından oyuncular arasında yumruklu kavga çıktı 😳pic.twitter.com/w3HYV7vudf— Euroleague Time (@euroleague_time) December 26, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.