Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Η τελική πρόταση για Αντίνο, σύμφωνα με ξένο ρεπόρτερ
Το όνομα του Σαντίνο Αντίνο συνεχίζει να φιγουράρει στην κορυφή του «πράσινου» ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες, και η σημερινή (8/1) δεν αποτελεί εξαίρεση.
Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται έντονα για τον 20 ετών Αργεντίνο εξτρέμ, τον οποίο θέλει να φέρει στην Αθήνα για να ενισχύσει το ρόστερ του Ράφα Μπενίτεθ, ενόψει συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Μάλιστα, ο δημοσιογράφος που αρχικά είχε αποκαλύψει το ενδιαφέρον των «πράσινων» για τον Αντίνο, «χτύπησε» ξανά με νέο δημοσίευμα, αυτή τη φορά αναφέροντας την... τελική πρόταση του Παναθηναϊκού στη Γοδόι Κρουζ.
Όπως λέει, η νέα, βελτιωμένη πρόταση ανέρχεται στα 7 εκατ. δολάρια για το 50% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, τονίζει πως το ποσό αυτό είναι υψηλότερο συγκριτικά με εκείνο που μπορεί να πληρώσει η Ρίβερ Πλέιτ, και πως ο Αντίνο προβάρει τα «πράσινα».
Oferta de último momento: Panathinaikos ofreció 7 millones de dólares por el 50% de Andino.— Sebastián Srur (@Sebasrur) January 8, 2026
Muy cerca de Grecia!!#River caido pic.twitter.com/9nHgBwQvII
