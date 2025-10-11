Ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση που έχει προκύψει με τους προπονητές της GBL εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης και μάλιστα αναφέρθηκε ειδικά στην περίπτωση του Εργκίν Αταμάν, που θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, απέναντι στον Ολυμπιακό.

Το ζήτημα με τους έξι προπονητές των ομάδων της Stoiximan GBL που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες, έφερε αναστάτωση στις ομάδες, ενόψει της 2ης αγωνιστικής. Εκεί όπου φυσικά ξεχωρίζει και το ντέρμπι του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (12/10 - 19:00).

Όπως είχε αναφέρει και νωρίτερα το Gazzetta, ΕΣΑΚΕ και ΕΟΚ προχώρησαν σε διαβουλεύσεις με την Πολιτεία και συγκεκριμένα με τον Γιάννη Βρούτση, ώστε να λυθεί το ζήτημα για τους έξι προπονητές και να καθίσουν κανονικά στον πάγκο τους. Το όλο θέμα, είχε να κάνει με τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την Πολιτεία προς εκείνους, ώστε να μπορούν να κάθονται στον πάγκο των ομάδων της Stoiximan GBL.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γιάννης Βρούτσης μέσω ενημέρωσης της ΓΓΑ τονίζει πως δεν υπάρχει κάποιο θέμα σχετικά με τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος ήταν ο ένας εκ των έξι προπονητών που δε διέθετε τις συγκεκριμένες τυπικές προδιαγραφές, οι οποίες έχουν τεθεί από πέρσι, με το θέμα να... σέρνεται χωρίς να έχει δοθεί κάποια λύση.

Σε αυτή την ειδική αναφορά στην περίπτωση του προπονητή του Παναθηναϊκού, υπογραμμίζεται ότι από την πλευρά του έχει κατατεθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, οπότε θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Παράλληλα, κανονικά θα βρίσκονται στη θέση τους και οι υπόλοιποι πέντε προπονητές (Ντράγκαν Σάκοτα - ΑΕΚ, Ηλίας Παπαθεοδώρου - Μαρούσι, Γιούρε Ζντοβτς - ΠΑΟΚ, Χαβιέ Καράσκο - Κολοσσός Ρόδου και Λούκα Παβίσεβιτς - Πανιώνιος), με τη ΓΓΑ να αναφέρει πως: «Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση και ίσους όρους για όλους τους εμπλεκόμενους. Όλοι οι προπονητές των επαγγελματικών ομάδων, που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ζητήματα αδειοδότησης, καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αυτή θα διατυπωθεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο».

Η ενημέρωση της Γιάννη Βρούτση για τον Αταμάν

«Αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό στη χώρα μας, όσον αφορά το καθεστώς των προπονητών, καταργούνται.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο απελευθερώνει τις επαγγελματικές κατηγορίες από τις στρεβλώσεις του Ν. 2725/1999, δίνοντας νέα δυναμική και ευελιξία στα αθλήματα.

Ειδικότερα, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, να σημειωθεί ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού -υπό το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο- την άδεια άσκησης επαγγέλματος Α κατηγορίας από τη χώρα του, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (ταυτότητα, βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας, πρόγραμμα σπουδών).

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση σήμερα παρέλκει».