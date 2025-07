Μετά τη διετία του στον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Σάνι Μπετσίροβιτς αποτελεί τον νέο τεχνικό διευθυντή στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης για τα επόμενα τρία χρόνια.

Από τη στιγμή που αποτέλεσε και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, ήταν ζήτημα χρόνου να ανακοινωθεί από την επόμενη ομάδα του.

Ο λόγος για τον Σάνι Μπετσίροβιτς, ο οποίος μετά από δύο πετυχημένα χρόνια στους «πράσινους» ως τεχνικός διευθυντής, ανέλαβε το ίδιο πόστο στην Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Νέος προπονητής στην Ζενίτ αντικαθιστώντας τον Τσάβι Πασκουάλ, είναι ο συμπατριώτης του και ομοσπονδιακός στην εθνική ομάδα Σλοβενίας, Αλεκσάντερ Σεκουλιτς.

Sani Bečirović joins Zenit Basketball Club as the new Sports Director.



The two sides have agreed on a three-year deal through the end of the 2027–28 season.



The Blue-White-Sky Blues welcome Sani to St. Petersburg — here’s to building a winning future together! pic.twitter.com/EC3w9HHZZq