Οι ταλαιπωρημένοι Μέμφις Γκρίζλις δέχτηκαν ακόμη ένα πλήγμα με τον Μάρκους Σμαρτ να τίθεται νοκ άουτ για έξι εβδομάδες.

Οι Μέμφις Γκρίζλις θα ήθελαν να τελειώσει η σεζόν ακόμη και σήμερα. Για να αποφύγουν άλλες ατυχίες και τραυματισμούς. Η αγωνιστική χρονιά ξεκίνησε με απανωτούς τραυματισμούς και την απουσία, λόγω τιμωρίας, του Τζα Μοράντ.

Ο Μοράντ επέστρεψε, οι Γκρίζλις αναθάρρησαν, αλλά μόνο για λίγο, αφού ο ηγέτης τους τέθηκε νοκ άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς υποβλήθηκε σε επέμβαση στον ώμο.

Memphis Grizzlies guard Marcus Smart has sustained a severe right ring finger injury and will be sidelined for approximately six weeks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Another difficult injury blow in season for the Grizzlies. pic.twitter.com/sgHyp3D1bR