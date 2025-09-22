Ο Τσους Ματέο είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής της Εθνικής Ισπανίας.

Μετά από ένα εντυπωσιακό πέρασμα του Σέρτζιο Σκαριόλο από την Εθνική Ισπανίας, η Ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του. Ο λόγος για τον πρώων head coach της Ρεάλ, Τσους Ματέο.

Ο Ματέο κατέκτησε τη Εuroleague το 2023 με τη Ρεάλ, ενώ πήρε το πρωτάθλημα το 2024 και το 2025 με τους Μαδριλένους. Αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να οδηγήσει ξανά τους Ισπανούς στον δρόμο των επιτυχιών μετά την αποτυχία τους στο τελευταίο Eurobasket.

Από την άλλη ο Σκαριόλο έκανε το αντίθετο δρομολόγιο και θα είναι ο head coach της Ρεάλ.