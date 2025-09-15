Ανδρέας Γλυνιαδάκης: «Ήταν το επιστέγασμα μιας προσπάθειας πολλών ετών, ο Σπανούλης έπαιξε τεράστιο ρόλο»

Για την επιτυχία της Εθνικής, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025, μίλησε στην εκπομπή της ΕΟΚ «Άμεσο Ριπλέι» ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης.

Ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής της Εθνικής, Ανδρέας Γλυνιαδάκης, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» και μίλησε για την επιτυχία της Ελλάδας, που ανέβηκε στην τρίτη θέση του βάθρου στο EuroBasket 2025. Ο ίδιος, ως μέλος της γενιάς που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο το 2009, τόνισε τη σημασία αυτού του επιτεύγματος για το ελληνικό μπάσκετ.

Όπως εξομολογήθηκε, πανηγύρισε έξαλλα την κατάκτηση της Ελλάδας. Επίσης, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει αυτή η επιτυχία για την εξέλιξη του αθλήματος στη χώρα, αλλά και στο έναυσμα που θα δώσει στα νέα παιδιά ώστε να ασχοληθούν με το μπάσκετ. Μίλησε ακόμη για την απόδοση της ομάδας στο τουρνουά και τον κομβικό ρόλο του Βασίλη Σπανούλη σε όλη τη διαδρομή.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για το πώς πανηγύρισε την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου:

«Το πανηγύρισα σαν μικρό παιδί. Το περίμενα, όπως και πάρα πολλοί Έλληνες, για όλα αυτά που μπορεί να προσφέρει, όπως η χαρά του παιχνιδιού ή το να προσελκύσει περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ, που είναι κι αυτό τεράστιο κίνητρο. Ήταν το επιστέγασμα μιας προσπάθειας πολλών ετών. Ποτέ ένα μετάλλιο δεν έρχεται τυχαία· έρχεται πάντα από μια γενιά αθλητών που μπορεί να το φέρει μέσα από πολύ κόπο. Αυτό συνέβη με αυτήν τη γενιά των αθλητών».

Για τη σημασία αυτού του χάλκινου μεταλλίου για το ελληνικό μπάσκετ:

«Κάτι αντίστοιχο έβαλε και τη δική μου γενιά, αλλά και την προηγούμενη, στο άθλημα. Παίξαμε όλοι μπάσκετ γιατί ήρθε η τεράστια επιτυχία του 1987, η οποία έφερε περισσότερα γήπεδα με μπασκέτες και μεγαλύτερη δημοφιλία. Αυτό είναι τεράστιο από μόνο του, αλλά δεν είναι αρκετό. Ωστόσο, μπορεί να φέρει πολλά παιδιά στο γήπεδο. Σίγουρα αυτό το ματς το είδαν πάρα πολλά παιδιά. Παίζουν σε όλη την Ελλάδα, σε πάνω από 800 σωματεία, αθλητές κάθε ηλικίας και αρκετοί από αυτούς θα πιάσουν μια μπάλα μία ώρα περισσότερο. Άλλα παιδιά θα γραφτούν, άλλα που παίζουν ήδη θα παραμείνουν στις ομάδες τους. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα βγουν αθλητές που μπορούν να στελεχώσουν την Εθνική ομάδα αργότερα, γιατί όλοι μας βλέπαμε την Εθνική στην τηλεόραση και ονειρευόμασταν πως κάποια στιγμή θα παίξουμε κι εμείς σε αυτήν».

Για τις εντυπώσεις του από την Εθνική στο τουρνουά:

«Είδα μια ομάδα που είχε ξεκάθαρη γραμμή και τρόπο παιχνιδιού. Ο Σπανούλης έπαιξε τεράστιο ρόλο στο να προσελκύσει όλους αυτούς τους παίκτες και να τους πείσει να ακολουθήσουν το πλάνο του πριν ακόμη τους καλέσει. Αυτό ήταν κομβικό για το πώς εξελίχθηκε το τουρνουά, γιατί η ομάδα βελτιώθηκε μέσα από αυτό. Το να παίξεις μεγάλα ματς δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας. Οπότε, το EuroBasket έδωσε την ευκαιρία σε αυτούς τους αθλητές να «χτίσουν» έναν χαρακτήρα, έναν τρόπο παιχνιδιού και να εξελιχθούν μέσα από τα παιχνίδια. Έδειξαν χαρακτήρα και την πρόθεση να διεκδικήσουν αυτό που τους ανήκει, σε ένα τουρνουά όπου κυριάρχησε κυρίως το σύγχρονο μπάσκετ και όχι τόσο οι εκπλήξεις».