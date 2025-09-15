Βαγγέλης Λιόλιος: «Τα χθεσινά δάκρυα χαράς είναι η παρακαταθήκη»

Ως παρακαταθήκη βλέπει τα δάκρυα μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025, ο Βαγγέλης Λιόλιος.

Η Εθνική επέστρεψε με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος από τη Ρίγα, κατακτώντας την τρίτη θέση στο EuroBasket 2025. Με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο να μιλάει για αυτήν την επιτυχία.

Τονίζοντας πως αυτά τα δάκρυα χαράς στη Ρίγα, μετά το χάλκινο μετάλλιο, είναι παρακαταθήκη για το μέλλον.

Η ομιλία του Βαγγέλη Λιόλιου

«Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και την υποδοχή. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η αποστολή και οι παίκτες και οι προπονητές πίστεψαν σε αυτό μετάλλιο. Το πίστεψαν και γύρισαν με αυτό. Αυτό το μετάλλιο το αφιερώνουμε σε όλους εσάς, σε όλο τον κόσμο. Τα μετάλλια τα κερδίζουν οι αθλητές και οι προπονητές, αλλά αφιερώνονται στον κόσμο.

Ο κόσμος είναι αυτός που είναι η πεμπτουσία. Είμαι σίγουρος πως η επόμενη ημέρα θα είναι ακόμα καλύτερη για το ελληνικό μπάσκετ. Είμαι σίγουρος ότι θα δώσει ώθηση αυτό το μετάλλιο που έλειπε 16 χρόνια. Είναι ένα χρέος μεγάλο να οδηγήσουμε το μπάσκετ ψηλά, ακόμα πιο ψηλά. Τα χθεσινά δάκρυα χαράς είναι η παρακαταθήκη».