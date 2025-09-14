EuroBasket 2025, Ελλάδα - Φινλανδία: Αυτοί είναι οι διαιτητές του αγώνα για την τρίτη θέση
Η τελευταία ημέρα δράσης στο EuroBasket 2025 έφτασε. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Φινλανδία, σε ένα παιχνίδι όπου θα διεκδικήσει την τρίτη θέση στην τελική κατάταξη της διοργάνωσης.
Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να αρχίσει σήμερα (14/9) στις 17:00 ενώ στις 21:00 είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση μεταξύ της Τουρκίας και της Γερμανίας για τον μεγάλο τελικό.
Οι διαιτητές του αγώνα της «γαλανόλευκης» έγιναν γνωστοί, με την τριάδα να την απαρτίζουν οι Χόρχε Βάσκεζ (Πουέρτο Ρίκο), Χούλιο Ανάγια (Παναμάς) και Αντόνιο Κόντε (Ισπανία).
