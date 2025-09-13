Ο Ντένις Σρούντερ, στις δηλώσεις του ενόψει του μεγάλου τελικού του EuroBasket 2025, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα πλεονεκτήματα που έχει η Γερμανία αλλά και στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα του ώστε να νικήσει την Τουρκία.

Η Γερμανία ετοιμάζεται να παίξει στον μεγάλο τελικό του EuroBasket 2025, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει στη Ρίγα την Τουρκία, το βράδυ της Κυριακής (14/9, 21:00). Απευθείας η εξέλιξη του αγώνα από την αποστολή του Gazzetta.

Στις δηλώσεις πριν από το παιχνίδι, στην προπόνηση του Σαββάτου, ο Ντένις Σρούντερ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα πλεονεκτήματα που έχει η Γερμανία αλλά και για το πόσο μπορούν να επηρεάσουν οι δηλώσεις την ψυχολογία πριν από τον κρίσιμο αγώνα.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι. Είναι μεγάλη ευκαιρία να βάλουμε την Γερμανία στον χάρτη ξανά σε ένα ιστορικό καλοκαίρι για εμάς. Ανυπομονούμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά αύριο».

Για τα πλεονεκτήματα της Γερμανίας: «Το στυλ που παίζουμε είναι μοναδικό. Είναι δύσκολο να κάνεις σκάουτ σε αυτή την ομάδα. Παίρνουμε ριμπάουντ, σουτάρουμε καλά από μακριά. Είμαστε ομάδα που δύσκολα την κερδίζεις και θέλουμε να είμαστε δυνατοί από την αρχή».

Για το αν βαρύγδουπες δηλώσεις πριν από τον τελικό βοηθούν στην ψυχολογία: «Προσπαθούμε να εστιάσουμε στον εαυτό μας. Ξέρουμε την στρατηγική που θα ακολουθήσει. Έχει κάνει καλή δουλειά. Εμείς μένουμε στην ομάδα μας. Θέλουμε να εστιάσουμε στον εαυτό μας και να κοιτάξουμε το δικό μας παιχνίδι».

Για το τι πρέπει να κάνει η Γερμανία για να κερδίσει την Τουρκία: «Πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι μας. Να τους βάλουμε πίεση και να μην τους αφήσουμε να νιώσουν άνετα. Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι. Πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι μας. Αυτό θα καθορίσει το παιχνίδι και το πού θα πάει στο αυριανό παιχνίδι».

Για το τι σημαίνει να κατακτήσει το Eurobasket: «Είναι ξεχωριστό. Πραγματικά, δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Σίγουρα θα είναι τεράστια υπόθεση».