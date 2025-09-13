Ο Χόρχε Γκαρμπαχόθα και ο Καμίλ Νόβακ, μίλησαν σε συνέντευξη Τύπου για το EuroBasket 2025 και μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν στη διαιτησία του τουρνουά αλλά και στον όμιλο της Κύπρου.

Ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόθα αλλά και ο εκτελεστικός διευθυντής, Καμίλ Νόβακ, μίλησαν σε συνέντευξη Τύπου και έκαναν τον απολογισμό του EuroBasket 2025.

Ο Γκαρμπαχόθα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον όμιλο που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, για τη σχέση της FIBA με την Euroleague ενώ μίλησε και για τη διαιτησία στη διοργάνωση.

«Το EuroBasket έγινε ένα παγκόσμιο γεγονός και αυτό έγινε ξεκάθαρο. Το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο σε όλο τον πλανήτη. Οι αριθμοί στα social media και την τηλεοπτική κάλυψη έχουν ανέβει. Ο προημιτελικός της Ελλάδας με την Λιθουανό είχε 46% τηλεθέαση στhν Ελλάδα. Στην Τουρκία ο ημιτελικός με την Ελλάδα είχε 10 εκατ. θεατές. Υπάρχει πολύ θετική ανταπόκριση για το φετινό Eurobasket σε όλο τον πλανήτη. Την Κυριακή είναι η τελευταία μέρα δράσης με τους τελικούς. Και ήδη αρχίσουμε να δουλεύουμε για το Ευρωμπάσκετ του 2029».

Για τον όμιλο της Κύπρου: «Μπορεί η Κύπρος να είναι μια μικρή χώρα, αλλά η διοργάνωσή της ήταν μεγάλη και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια γιατί έκαναν πολύ καλή δουλειά και ακούσαμε μόνο καλά λόγια».

Για το αν σκέφτονται στην FIBA την επέκταση των ρόστερ των ομάδων: «Μιλάμε για τους τραυματισμούς από την μία και από την άλλη για το αν θα αυξηθούν τα ρόστερ. Είναι αλήθεια ότι η Γερμανία θα παίξει με 10 παίκτες στον τελικό πιθανότατα. Οι αποφάσεις δεν έρχονται επειδή ξυπνήσαμε και σκεφτήκαμε ότι αυτές οι αποφάσεις είναι καλές. Είναι αποφάσεις που έρχονται υπό συζήτηση. Η επιτροπή συνεδριάζει. Είμαστε πραγματικά ανοιχτοί να το συζητήσουμε. Υπάρχει το ποτένσιαλ για βελτίωση».

Για τα πολλά παιχνίδια μέσα στη σεζόν και το επίπεδο διαιτησίας: «Οι καλύτεροι παίκτες είναι εδώ γιατί παίζουν κάθε 4 χρόνια. Αν ήταν ανά 2 χρόνια θα ήταν εξοντωτικό. Στα χρόνια που έπαιζα εγώ δεν είχε πολλά ρεπό ανάμεσα στα παιχνίδια. Η απόφαση που πήραμε ήταν να επεκτείνουμε την διοργάνωση για να υπάρχει μόνο ένα back to back παιχνίδι. Το 2029 δεν θα υπάρχουν back to back γιατί σκεφτόμαστε την υγεία των παικτών. Για τη διαιτησία πρέπει να είμαι ειλικρινής. Είμαι πολύ περήφανος για τους διαιτητές. Όλοι κάνουν λάθη, αλλά πρέπει να τους προστατέψουμε. Ο τρόπος που χειρίζονται το παιχνίδι και παίρνουν αποφάσεις είναι σε υψηλό επίπεδο».

Για το πότε θα είναι σε θέση να γίνουν αγώνες στο Ισραήλ: «Συζητάμε και παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση στο Ισραήλ,. Μιλάω συχνά με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας. Θέλουμε να εγγυηθούμε για την ασφάλεια των παικτών, των διαιτητών, όλων. Όταν όλα θα είναι εντάξει θα πάρουμε την απόφαση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η εγγύηση για την ασφάλεια».

Για το πώς μπορεί να επηρεάσει η νέα λίγκα που θα δημιουργηθεί σε συνεργασία της FIBA με το ΝΒΑ το Eurobasket: «Μόνο σε θετικό βαθμό. Το ΝΒΑ είναι ο καλύτερος συνεργάτης και εργαλείο για να προωθήσει το μπάσκετ σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να εστιάσω μόνο στο κομμάτι του Eurobasket και των αγώνων που έρχεται και όχι τόσο στη νέα λίγκα, οπότε θα μείνω σε αυτό για την ώρα».

Για την επαφή με την Euroleague: «Από τότε που είχα την τιμή να εκλεγώ πρόεδρος της FIBA Europe μιλάω πολύ συχνά με την Ευρωλίγκα. Η επικοινωνία είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Οι συζητήσεις συνεχίζονται και είμαστε αισιόδοξοι για το πώς θα επηρεάσει το οικοσύστημα. Η Ευρωλίγκκα είναι πολύ καλή διοργάνωση δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Θα δούμε πώς θα δούμε πώς θα προχωρήσουν οι επαφές στην συνέχεια».

Για το αν υπάρχει κάποια αισιοδοξία πως θα ξεκινήσει άμεσα η νέα λίγκα του ΝΒΑ στην Ευρώπη: «Η διοργάνωση θα γίνει. Δεν είναι εύκολο ακόμα να δούμε το πότε. Θα το δούμε. Θα γίνει όμως δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι καλή χρονιά το 2027, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε κάποια πράγματα στην πορεία».

Για το αν οι παίκτες και οι ομοσπονδίες θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικές στα social media: «Δεν έχω εικόνα για αυτό που ρωτάτε. Είδαμε όμως ένα παιχνίδι σε κατάμεστο γήπεδο και η συμπεριφορά του κόσμου ήταν εκπληκτική. Αυτό δείχνει την ποιότητα της διοργάνωσης. Τιμούμε τον αντίπαλο, τιμούμε την ομάδα μας. Στο παρκέ ήταν εξαιρετική εικόνα, στις εξέδρες ήταν εξαιρετική η παρουσία του κόσμου».

Για το αν υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψει η Ρωσία στις διοργανώσεις της FIBA: «Απίθανο δεν είναι να την δούμε, αλλά ακολουθούμε τις εντολές της Ολυμπιακής Επιτροπής. Έχουμε νέα πρόεδρο της Ολυμπιακή Επιτροπή και θέλω να την συγχαρώ, θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η κατάσταση. Η FIBAωστόσο ακολουθεί τις οδηγίες της Ολυμπιακής Επιτροπής».

Καμίλ Νόβακ: «Τεράστια η επένδυση της Κύπρου και της κυβέρνησής της να διοργανώσει ένα ιστορικό event»

Ο Καμίλ Νόβακ είπε από την πλευρά του: «Για τη διοργάνωση του Eurobasket 2025 είχαμε αρχικά 6 υποψήφιους που έγιναν 3 στην πορεία λόγω του πολέμου που ξέσπασε στην Ουκρανία. Η γεωπολιτική κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη και ευχαριστούμε τις χώρες που ανταποκρίθηκαν. Τεράστια η επένδυση της Κύπρου και της κυβέρνησής της να διοργανώσει ένα ιστορικό event. Στην Πολωνία υπήρχε εξαιρετική οργάνωση στη νέα αρένα στο Κατοβίτσε. Έγινε μεγάλη επένδυση από την ομοσπονδία. Στο Τάμπερε είναι η πιο σύγχρονη αρένα στην Ευρώπη. Η φιλοξενία είναι γνωστή εκεί άλλωστε από το 2017. Για τη Λετονία δεν χρειάζεται να πω πολλά. Υπήρχε διοργάνωση προολυμπιακού, αγώνες σε φούσκα. Πολλές εμπειρίες και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλες τις χώρες που διοργάνωσαν τους ομίλους. Έχουμε δύο ακόμα παιχνίδια για το τέλος του τουρνουά, αλλά αξίζουν συγχαρητήρια στις διοργανώτριες χώρες του ομίλου».

Για τις τιμές εισιτηρίων: «Είχαμε κάποια σχόλια πέρυσι για τις τιμές των εισιτηρίων. Πρέπει να καταλάβουμε πως είναι Ευρωμπάσκετ και διεξάγεται κάθε 4 χρόνια. Οι καλύτεροι παίκτες από την Ευρώπη παίζουν εδώ, κάποιοι εξ αυτών είναι mega star στο ΝΒΑ. Είναι κάτι που σκεφτόμαστε, η αξία του εισιτήρια».

Για το αν προβληματίζει η προσέλευση στα προημιτελικά: «Οι αριθμοί ήταν ενδεικτικοί. Πρέπει να σκεφτούμε πως αν παίξουμε στο Βερολίνο για παράδειγμα την απόσταση που θα πρέπει να διανύσει ο κόσμος για να βρεθεί εκεί. Πάντα μπορούν να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Τις τελευταίες 3 μέρες ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που είδαμε»

Για τις αποδοκιμασίες στον ύμνο του Ισραήλ στον αγώνα με την Πολωνία στο Κατοβίτσε: «Ήμασταν και οι δύο στο Κατοβίτσε και το είδαμε. Ένα συγκεκριμένο άτομο δημιούργησε όλα αυτά τα θέματα. Δεν υπήρξε κάτι παραπάνω όμως. Το Ισραήλ είχε εξαιρετική παρουσία στην διοργάνωση. Ο κόσμος δεν δημιούργησε κάποιο πρόβλημα με την στάση του».