Η ανάρτηση του Αλπερέν Σενγκούν μετά την πρόκριση της Τουρκίας στον τελικό του Eurobasket και η προέλευσή της.

Μπορεί ο Αλπερέν Σενγκούν στον χθεσινό ημιτελικό της Τουρκίας με την Ελλάδα να πέτυχε τους λιγότερους πόντους του σε αγώνα του Eurobasket 2025, ωστόσο έβαλε και αυτός το... λιθαράκι του για την κατάκτηση της νίκης και την πρόκριση της ομάδας του Εργκίν Αταμάν στον τελικό.

Μία αμφιλεγόμενη ανάρτησή του όμως, μετά το τέλος της αναμέτρησης, προκάλεσε μεγαλύτερο ντόρο από την απόδοσή του.

Η ανάρτηση του Σεγκούν

Συγκεκριμένα, ο πάουερ φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς ανέβασε στο Instagram μία σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από το παιχνίδι με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, συνοδεύοντάς τα με το εξής σχόλιο: «Δεν σου κάνει πάντα καλό ο θαλασσινός αέρας;».

Κάτι που όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, μπορεί να εκληφθεί ως υπονοούμενο για την Μικρασιατική καταστροφή, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις στα social media. Αν κάτι τέτοιο ισχύει, τότε το έκανε με έναν πονηρό τρόπο, καθώς η συγκεκριμένη φράση ανήκει σε ένα τραγούδι...

Πρόκειται για το «Kafa» της Sıla, το οποίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και πολλά χρόνια.

Η στίχοι του τραγουδιού

Ήταν ο έρωτας, ήταν η δουλειά, ήταν το πάθος, ήταν το όνειρο

Στο διάβολο οι λογαριασμοί, τα υπάρχοντα, η περιουσία

Ακόμα κι αν με δέσουν, δεν μένω

Ήταν τα φρύδια του, τα μάτια του, ήταν η δύναμη της εκδίκησης

Υπάρχει και κάτι που λέγεται ντροπή, Θεέ μου βοήθα

Ακόμα κι αν κλάψουν, δεν μένω

Είμαι άνθρωπος, άνθρωπος...

Έλα, σήκω, πάμε αμέσως τώρα

Κλείσε το τηλέφωνο, να μην μπορεί να μας βρει όποιος καλεί

Ανοίγουμε το ραδιόφωνο

Ο δρόμος όπου μας πάει, κι εμείς εκεί

Δεν σου κάνει πάντα καλό ο θαλασσινός αέρας;

Βρίσκουμε ένα μικρό δωμάτιο, χωράμε τα κεφάλια μας μέσα

Και βάζουμε κι ένα-δυο ποτήρια

Όπου μας πάει το μυαλό, εκεί κι εμείς

Όπου μας πάει το μυαλό, εκεί κι εμείς

Στον έρωτα, στη δουλειά, στα γκρεμισμένα όνειρά σου

Στα λόγια μου που λέω άκαιρα, στα γόνατα που δεν χτύπησα

Μετανιωμένος, μετανιωμένος...

Μετανιωμένος, μετανιωμένος...

Έλα, σήκω, πάμε αμέσως τώρα

Κλείσε το τηλέφωνο, να μην μπορεί να μας βρει όποιος καλεί

Ανοίγουμε το ραδιόφωνο

Ο δρόμος όπου μας πάει, κι εμείς εκεί

Δεν σου κάνει πάντα καλό ο θαλασσινός αέρας;

Βρίσκουμε ένα μικρό δωμάτιο, χωράμε τα κεφάλια μας μέσα

Και βάζουμε κι ένα-δυο ποτήρια

Όπου μας πάει το μυαλό, εκεί κι εμείς

Όπου μας πάει το μυαλό, εκεί κι εμείς

Όπου μας πάει το μυαλό, εκεί κι εμείς