Eurobasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Ολυμπιακός για την Εθνική Ελλάδας μετά την ήττα: «Μαζί σας μέχρι το τέλος»
Ο Ολυμπιακός έστειλε μήνυμα στήριξης στην Εθνική Ελλάδας μετά την ήττα στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 απέναντι στην Τουρκία με 68-94
Η Εθνική μας δεν τα κατάφερε απέναντι στην Τουρκία (68-94) και έμεινε εκτός τελικού στο EuroBasket 2025, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να στέλνει μήνυμα στήριξης στους διεθνείς μας και τον Βασίλη Σπανούλη.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της έδειξε την στήριξή της στους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο, θυμίζοντάς τους πως ακολουθεί η μεγάλη μάχη για το χάλκινο μετάλλι,
Αναλυτικά η ανάρτηση του Ολυμπιακού για την Εθνική Ελλάδας:
Κρατήστε το κεφάλι ψηλά!
Μας κάνατε περήφανους και συνεχίζετε να το κάνετε.
Έχουμε μπροστά μας μια ακόμη μεγάλη μάχη: το χάλκινο μετάλλιο.
Μαζί σας μέχρι το τέλος!
