Η Εθνική μας δεν τα κατάφερε απέναντι στην Τουρκία (68-94) και έμεινε εκτός τελικού στο EuroBasket 2025, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να στέλνει μήνυμα στήριξης στους διεθνείς μας και τον Βασίλη Σπανούλη.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της έδειξε την στήριξή της στους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο, θυμίζοντάς τους πως ακολουθεί η μεγάλη μάχη για το χάλκινο μετάλλι,

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ολυμπιακού για την Εθνική Ελλάδας:

Κρατήστε το κεφάλι ψηλά!

Μας κάνατε περήφανους και συνεχίζετε να το κάνετε.

Έχουμε μπροστά μας μια ακόμη μεγάλη μάχη: το χάλκινο μετάλλιο.

Μαζί σας μέχρι το τέλος!