Ο Ντένις Σρούντερ ήταν ο πρώτος σκόρερ της Γερμανίας κόντρα στη Φινλανδία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 ενώ παράλληλα σημείωσε ρεκόρ ως προς τις ασίστ.

Η Γερμανία μπορεί να φάνηκε στην αρχή ότι μπορεί να δυσκολευτεί, ωστόσο άλλαξε τον ρυθμό του αγώνα υπέρ της και έχοντας επικρατήσει της Φινλανδίας με 98-86, μπόρεσε να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του EuroBasket 2025.

Ο Ντένις Σρούντερ ήταν για μία ακόμη φορά ένας από τους κορυφαίους παίκτες των «πάντσερ», έχοντας αναδειχθεί σε πρώτος σκόρερ. Πιο συγκεκριμένα, στα 31:29 λεπτά που πέρασε εντός παρκέ, σημείωσε 26 πόντους (2/6 τρίποντα, 4/9 τρίποντα, 10/10 βολές). Παράλληλα πήρε και 5 ριμπάουντ ενώ σημείωσε ρεκόρ στις ασίστ.

Dennis Schroder (26 PTS, 12 AST, 5 REB) leads Germany to the Final, as they stay undefeated at #EuroBasket 2025. pic.twitter.com/hSKG562zZT — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025

Για την ακρίβεια, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που σημείωσε 12 ασίστ, σπάζοντας έτσι το ρεκόρ που κατείχε ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ με 9 αλλά και ο Μάντας Καλνιέτις. Λούκα Ντόντσιτς και Τούρκογλου συμπληρώνουν την πεντάδα με 8.