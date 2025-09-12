EuroBasket 2025, Γερμανία - Φινλανδία: Η ιστορική εμφάνιση του Ντένις Σρούντερ (vid)
Η Γερμανία μπορεί να φάνηκε στην αρχή ότι μπορεί να δυσκολευτεί, ωστόσο άλλαξε τον ρυθμό του αγώνα υπέρ της και έχοντας επικρατήσει της Φινλανδίας με 98-86, μπόρεσε να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του EuroBasket 2025.
Ο Ντένις Σρούντερ ήταν για μία ακόμη φορά ένας από τους κορυφαίους παίκτες των «πάντσερ», έχοντας αναδειχθεί σε πρώτος σκόρερ. Πιο συγκεκριμένα, στα 31:29 λεπτά που πέρασε εντός παρκέ, σημείωσε 26 πόντους (2/6 τρίποντα, 4/9 τρίποντα, 10/10 βολές). Παράλληλα πήρε και 5 ριμπάουντ ενώ σημείωσε ρεκόρ στις ασίστ.
Dennis Schroder (26 PTS, 12 AST, 5 REB) leads Germany to the Final, as they stay undefeated at #EuroBasket 2025. pic.twitter.com/hSKG562zZT— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025
Για την ακρίβεια, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που σημείωσε 12 ασίστ, σπάζοντας έτσι το ρεκόρ που κατείχε ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ με 9 αλλά και ο Μάντας Καλνιέτις. Λούκα Ντόντσιτς και Τούρκογλου συμπληρώνουν την πεντάδα με 8.
Dennis the Menace with the most assists in a #EuroBasket Semi-Final 🇩🇪😈 pic.twitter.com/fUkGwoRusG— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.