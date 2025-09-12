EuroBasket 2025, Γερμανία - Φινλανδία: Το σόου του Βάγκνερ στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού (vid)
Η Γερμανία αντιμετώπισε τη Φινλανδία στο πλαίσιο του πρώτου ημιτελικού του EuroBasket 2025 και παρά το γεγονός ότι οι Φινλανδοί άρχισαν δυνατά, οι Γερμανοί πήρα τα ηνία και μπήκαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 61-47.
Ένα από τα βασικά... γρανάζια των «Πάντσερ», ήταν ο Φραντζ Βάγκνερ. Ο γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ, ολοκλήρωσε το πρώτο μισό της αναμέτρησης, έχοντας σημειώσει 20 πόντους (3/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/5 βολές) ενώ παράλληλα σημείωσε 1 ριμπάουντ και από 1 ασίστ.
Παράλληλα, η Γερμανία είχε 15 ασίστ, οι 8 από αυτές από τον Ντένις Σρούντερ.
This is the "Wagner" game.— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025
Franz Wagner drops 20 points at the half for Germany 🇩🇪#EuroBasket pic.twitter.com/fDQyUDyHuL
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- EuroBasket 2025, Γερμανία - Φινλανδία: Το δυνατό κάρφωμα του Βάγκνερ και η άμεση απάντηση του Μάρκανεν (vids)
- Eurobasket: Ο Σρέντερ σε έναν μόνο αγώνα έδωσε τα memes της διοργάνωσης
- Ξέσπασμα του απογοητευμένου Όμιτς για την διαιτησία: «Δεν είναι φυσιολογικό, όλοι έρχονται να δουν τον Ντόνσιτς» (vid)