EuroBasket 2025, Γερμανία - Φινλανδία: Το σόου του Βάγκνερ στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού (vid)

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Φραντζ Βάγκνερ στην εθνική Γερμανίας
Ο Φραντζ Βάγκνερ ήταν από τους καλύτερους παίκτες της Γερμανίας στο πρώτο ημίχρονο του πρώτου ημιτελικού στο EuroBasket 2025 κόντρα στη Γερμανία.

Η Γερμανία αντιμετώπισε τη Φινλανδία στο πλαίσιο του πρώτου ημιτελικού του EuroBasket 2025 και παρά το γεγονός ότι οι Φινλανδοί άρχισαν δυνατά, οι Γερμανοί πήρα τα ηνία και μπήκαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 61-47.

Ένα από τα βασικά... γρανάζια των «Πάντσερ», ήταν ο Φραντζ Βάγκνερ. Ο γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ, ολοκλήρωσε το πρώτο μισό της αναμέτρησης, έχοντας σημειώσει 20 πόντους (3/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/5 βολές) ενώ παράλληλα σημείωσε 1 ριμπάουντ και από 1 ασίστ.

Παράλληλα, η Γερμανία είχε 15 ασίστ, οι 8 από αυτές από τον Ντένις Σρούντερ.

@Photo credits: fiba.basketball
     

