Λιτλ στο Gazzetta: «Ο Γιάρι Λίτμανεν είναι θρύλος, όμως ο Μάρκανεν μας δίνει την ευκαιρία να γίνουμε μεγάλοι»!

Η «αγέλη» της Φινλανδίας προκρίθηκε στα ημιτελικά του EuroBasket 2025, και ο Μίρο Λιτλ μίλησε στο Gazzetta μετά τη νίκη επί της Γεωργίας για τον πιο δημοφιλή Φινλανδό αθλητή.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Φινλανδία συνεχίζει να κάνει θόρυβο στο EuroBasket 2025, σφραγίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά μετά τη νίκη επί της Γεωργίας και περιμένοντας πλέον τον νικητή του ζευγαριού Γερμανία–Σλοβενία.

Οι Φινλανδοί τα τελευταία χρόνια προοδεύουν σταθερά, και ο 21χρονος γκαρντ Μίρο Λιτλ μίλησε στο Gazzetta για τη σπουδαία πρόκριση στον ημιτελικό, αλλά και για τα… προσεχώς, βάζοντας στην εξίσωση τον θρύλο του φινλανδικού ποδοσφαίρου, Γιάρι Λίτμανεν, μαζί με τον συμπαίκτη του στην Εθνική Φινλανδίας, Λάουρι Μάρκανεν.

Αν γυρίζαμε απόψε στη Φινλανδία, στο Ελσίνκι, και ρωτούσαμε έναν τυχαίο περαστικό ποιος είναι ο πιο γνωστός Φινλανδός αθλητής, τι θα έλεγε; Ο Γιάρι Λίτμανεν ή ο Λάουρι Μάρκανεν;

«Νομίζω, και οι δύο! Τεράστιος σεβασμός στον Γιάρι Λίτμανεν, είναι θρύλος, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής τότε, φανταστικός εκείνα τα χρόνια. Ακόμα πιστεύω πως είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Αλλά αυτός εδώ ο τύπος, στη γωνία (σ.σ. δείχνει τον Μάρκανεν), παρασύρει τους πάντες μαζί του! Κουβαλάει ολόκληρη την ομάδα, μας δίνει την ευκαιρία να γίνουμε μεγάλοι! Είναι αυτός που μας εμπνέει, και μαζί του θέλουμε να πετύχουμε κάτι σπουδαίο».

Έχεις καταλάβει ότι συμμετέχεις σε κάτι πολύ σπουδαίο; Ότι είσαι κομμάτι μιας ομάδας που σκορπά τον φόβο και τον θαυμασμό στο EuroBasket 2025;

«Νιώθω την πρόοδο και απλώς είμαι ευγνώμων. Ευγνώμων και ευλογημένος για την ευκαιρία που μου δόθηκε, αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να φορέσω τη φανέλα της Φινλανδίας. Πολλοί δεν μπορούν να είναι εδώ, όμως είναι μαζί μας οι φίλαθλοι, οι προπονητές, οι οικογένειές μας και όλοι όσοι ζουν κάθε στιγμή μαζί μας στα παιχνίδια. Αυτό σημαίνει τα πάντα. Για όλους. Για όσους είμαστε εδώ, αλλά και για όσους έμειναν πίσω και μας στηρίζουν».

Θεωρείς ότι η Φινλανδία έχει πια ξεφύγει από την ταμπέλα του αουτσάιντερ;

«Νιώθω ότι είμαστε ακόμα το αουτσάιντερ. Κανείς δεν πίστευε ότι θα φτάναμε ως εδώ. Για να μην είμαι απόλυτος, σχεδόν κανείς δεν μας έδινε πιθανότητες. Όμως αποδεικνύουμε σε όλους, παιχνίδι με το παιχνίδι, ότι αυτή η ομάδα μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου».