Διαβάστε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των αναμετρήσεων Γερμανία-Σλοβενία και Φινλανδία-Γεωργία για την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025.

Σήμερα, Τετάρτη (10/9), συνεχίζεται η δράση στη Ρίγα με τους υπόλοιπους προημιτελικούς για την πρόκριση στην τετράδα του Eurobasket 2025.

Η ημέρα ξεκινάει με το ντέρμπι των εκπλήξεων ανάμεσα σε Φινλανδία και Γεωργία, με έπαθλο μια θέση στα ημιτελικά του θεσμού, πιο κοντά στη ζώνη των μεταλλίων. Το ματς της ομάδας του Μάρκανεν θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 HD και το Novasports Start στις 17:00.

Ο δεύτερος αγώνας της ημέρας για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025 είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 21:00, στον οποίο κοντράρονται Γερμανία και Σλοβενία για το άλλο εισιτήριο των ημιτελικών. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Start.

Οι νικήτριες ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες στα ημιτελικά, με μία από αυτές να είναι και η μελλοντική αντίπαλος της Ελλάδας, είτε στον μεγάλο τελικό σε περίπτωση νίκης επί της Τουρκίας είτε στον μικρό για την τρίτη θέση, σε περίπτωση ήττας.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας