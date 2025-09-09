EuroBasket 2025, Λιθουανία - Ελλάδα: Οι Λιθουανοί γεμίζουν τη Fan Zone τρεις ώρες πριν τον προημιτελικό
Το μεγάλο παιχνίδι της Λιθουανίας απέναντι στην Ελλάδα για τον προημιτελικό του EuroBasket 2025 πλησιάζει (21:00 - Novasports Start, ERT1 - Live στο Gazzetta). Με τους Λιθουανούς φυσικά να δίνουν από νωρίς δυναμικό παρών.
Άλλωστε η Ρίγα δεν απέχει πολλά χιλιόμετρα από τη Λιθουανία και η Εθνική αναμένεται να αγωνιστεί... εκτός έδρας στον δικό της προημιτελικό.
Οι Λιθουανοί από νωρίς γεμίζουν τη Fan Zone της Xiaomi Arena, περίπου τρεις ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης.
EuroBasket 2025: Το βίντεο του Gazzetta με τους Λιθουανούς στη Fan Zone
🇱🇹🏀 Οι Λιθουανοί έχουν ξεκινήσει να γεμίζουν την Fan Zone της Xiaomi Arena, τρεις ώρες πριν το ματς! pic.twitter.com/nIcIAguL5c— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 9, 2025
