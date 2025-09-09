Γιάννης Αντετοκούμπο: Η «καρδιά» του νικητή (vid)
Η Ελλάδα προετοιμάζεται σωματικά και πνευματικά για τη «μάχη» κόντρα στη Λιθουανία, για τη μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά που τη βάζει στον χορό των μεταλλίων. Ο σούπερ σταρ της ομάδας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, δεν κρύβει τη δίψα του για καταξίωση με τα «γαλανόλευκα» ούτε το δέσιμο που έχει με τα αδέλφια του, κάτι που αποτυπώνεται και στο βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.
Η «καρδιά του νικητή» χρειάζεται ομαδική δουλειά για να λειτουργήσει, όπως περιγράφεται μεταφορικά η σχέση των αδελφών Αντετοκούνμπο στο βίντεο. Ο Θανάσης παρουσιάζεται ως οι αρτηρίες που μεταφέρουν την ενέργεια στη δυνατή καρδιά, που βρίσκεται στο κέντρο και αντιπροσωπεύει τον Γιάννη. Ο Κώστας, από την άλλη, είναι το οξυγόνο που δίνει φρεσκάδα και δύναμη στην «καρδιά» ώστε να συνεχίσει το έργο της. Τα κομμάτια αυτά δουλεύουν ως ένα ενιαίο «σύστημα» που όταν λειτουργεί καθιστά την καρδιά...ασταμάτητη!
Η παρουσία των αδελφών Αντετοκούνμπο, με επίκεντρο τον Γιάννη, είναι τόσο ζωτικής σημασίας για την Εθνική όσο είναι η καρδιά για τον ανθρώπινο οργανισμό.
