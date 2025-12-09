Ο Αμπίς με ωραία προσωπική ενέργεια έκανε το 2-0 για την Καϊράτ στο 57 λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Αμπίς με φοβερή ατομική ενέργεια και εκτέλεση έκανε το 2-0 για τους νέους της Καϊράτ Αλμάτι κόντρα στους νέους του Ολυμπιακού, στα πλαίσια της τελευταίας αγωνιστικής του Youth League.

Ο νεαρός Καζάκος επιθετικός πέρασε τον Μίλισιτς, έκλεισε προς τα μέσα, δεν μπόρεσε να τον εμποδίσει ο Καρκατσάλης και με σουτ νίκησε τον Γεωργακόπουλο για το 2-0 των γηπεδούχων στο 57ο λεπτό του αγώνα. Με μισή ώρα να απομένει η αποστολή για τους Ερυθρόλευκους δυσκολεύει και άλλο.