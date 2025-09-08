EuroBasket 2025: Καλκαβούρας - Παπαδογιάννης στο EuroBasket Live by Novibet: «Άλλο η Ελλάδα του Γκάλη, άλλο η Σλοβενία του Ντόντσιτς»
Ο Νίκος Παπαδογιάννης και ο Αντώνης Καλκαβούρας μίλησαν EuroBasket Live by Novibet για το μπάσκετ της Εθνικής του Νίκου Γκάλη και το συνέκριναν με αυτό της Σλοβενίας του Λούκα Ντόντσιτς μετά το Ελλάδα - Ισραήλ 84-79.
Οι Νίκος Παπαδογιάννης και Αντώνης Καλκαβούρας μετά το Ελλάδα - Ισραήλ 84-79 για την φάση των 16 του EuroBasket 2025, συνέκριναν το μπάσκετ της Εθνικής του Νίκου Γκάλη με αυτό της Σλοβενίας του Λούκα Ντόντσιτς στο EuroBasket Live by Novibet.
Η ανάλυση των απεσταλμένων του Gazzetta:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.