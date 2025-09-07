EuroBasket 2025, Εθνική: Αυτή είναι η αντίπαλός της στα προημιτελικά
Η Ελλάδα έκανε το καθήκον της και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει... κουμάντο στην άμυνα του Ισραήλ επικράτησε με 84-79, για να προκριθεί στους «8» του EuroBasket 2025 τσεκάροντας το τελευταίο εισιτήριο.
Εκεί θα συναντήσει την Λιθουανία που ήταν η μεγάλη νικήτρια απέναντι στη γηπεδούχο Λετονία, στο παιχνίδι για τη φάση των «16» του τουρνουά. Θυμίζουμε πως η Λιθουανία έχασε στη διάρκεια του τουρνουά τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις, τον βασικό της πόιντ γκαρντ και έναν εκ των κορυφαίων της παικτών στο τουρνουά.
Ο προημιτελικός στον οποίο θα παίξει η Ελλάδα αν αποκλείσει το Ισραήλ, θα διεξαχθεί την Τρίτη (9/9), με την ώρα ωστόσο ακόμα να μην έχει οριστεί.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.