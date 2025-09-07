Η Ελλάδα προκρίθηκε στους «8» του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει την Λιθουανία.

Η Ελλάδα έκανε το καθήκον της και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει... κουμάντο στην άμυνα του Ισραήλ επικράτησε με 84-79, για να προκριθεί στους «8» του EuroBasket 2025 τσεκάροντας το τελευταίο εισιτήριο.

Εκεί θα συναντήσει την Λιθουανία που ήταν η μεγάλη νικήτρια απέναντι στη γηπεδούχο Λετονία, στο παιχνίδι για τη φάση των «16» του τουρνουά. Θυμίζουμε πως η Λιθουανία έχασε στη διάρκεια του τουρνουά τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις, τον βασικό της πόιντ γκαρντ και έναν εκ των κορυφαίων της παικτών στο τουρνουά.

Ο προημιτελικός στον οποίο θα παίξει η Ελλάδα αν αποκλείσει το Ισραήλ, θα διεξαχθεί την Τρίτη (9/9), με την ώρα ωστόσο ακόμα να μην έχει οριστεί.