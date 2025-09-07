Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε μια επική αντίδραση ζητώντας αντιαθλητικό από τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του Ιταλία - Σλοβενία.

H Ιταλία με την Σλοβενία ρίχτηκαν στη μάχη στη φάση των 16 με την ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς να κυριαρχεί από πολύ νωρίς διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι και το φινάλε για να κερδίσει τελικά (77-84) το πολυπόθητο εισιτήριο στα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ της Xiaomi Arena (42 πόντοι, 10 ριμπάουντ) και μάλιστα η κάμερα του αγώνα τον απαθανάτισε σε μία επική αντίδραση με άρωμα... Ιταλίας, όταν ζητούσε αντιαθλητικό φάουλ από τους διαιτητές.