EuroBasket 2025: Η επική αντίδραση του Ντόντσιτς ζητώντας αντιαθλητικό! (vid)
H Ιταλία με την Σλοβενία ρίχτηκαν στη μάχη στη φάση των 16 με την ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς να κυριαρχεί από πολύ νωρίς διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι και το φινάλε για να κερδίσει τελικά (77-84) το πολυπόθητο εισιτήριο στα προημιτελικά του EuroBasket 2025.
Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ της Xiaomi Arena (42 πόντοι, 10 ριμπάουντ) και μάλιστα η κάμερα του αγώνα τον απαθανάτισε σε μία επική αντίδραση με άρωμα... Ιταλίας, όταν ζητούσε αντιαθλητικό φάουλ από τους διαιτητές.
Δείτε τη φάση
NEW LUKA MEME JUST DROPPED 😭#EuroBasket pic.twitter.com/omOn9gM4hh— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
