Ο Μαμουκελασβίλι, μιλώντας στο Gazzetta μετά τη μεγάλη νίκη επί της Γαλλίας στο EuroBasket 2025, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο μαχητικό πνεύμα της Γεωργίας. Αποστολή στη Ρίγα: Αντώνης Καλκαβούρας.

Η Γεωργία, λίγες ώρες μετά τη μεγάλη έκπληξη της Φινλανδίας επί της Σερβίας, κατάφερε να κάνει ακόμα μία μεγάλη έκπληξη έχοντας επικρατήσει της Γαλλίας με 80-70, αποκλείοντας την από τη συνέχεια του EuroBasket 2025.

Ένας από τους κορυφαίους παίκτες των νικητών, ο Αλεξάντερ Μαμουκελασβίλι, μίλησε στο Gazzetta και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο μαχητικό πνεύμα που δείχνει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Για το αν είναι η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του μπάσκετ της Γεωργίας: «Είναι, είναι! Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι. Σήμερα ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι, ήρθαμε, παλέψαμε και νικήσαμε, οπότε είναι μία τρομερή στιγμή αλλά πρέπει να την καταλάβουμε και να συνεχίσουμε στο επόμενο μεγάλο παιχνίδι που έρχεται».

Για τις μικρές πιθανότητες για τη νίκη που τους έδιναν πριν το ματς: «Όταν οι πιθανότητες είναι κατά μας, πάντα βγαίνουμε και δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το πως παίξαμε και μπράβο σε όποιον έπαιξε σήμερα».

Για το ποιο ήταν το πλάνο παιχνιδιού: «Το πλάνο ήταν να παίξουμε αργά, με τους μεγάλους και να μην τους αφήσουμε να ελέγξουν τον ρυθμό του παιχνιδιού».

Για το ότι παρέμειναν στον αγώνα μέχρι και το τέλος: «Το παιχνίδι μας ήταν να μην ξεφύγουν. Να διατηρήσουμε τον ρυθμό μας σε όλο το παιχνίδι και το κάναμε αυτό».

Για το ποιο ήταν το σημείο όπου άρχισαν να πιστεύουν στη νίκη: «Πιστεύαμε στη νίκη από χθες. Όλοι πιστεύαμε ότι μπορούμε να νικήσουμε. Αυτή είναι η Γεωργιανή ψυχή, η Γεωργιανή καρδιά. Δεν έχει σημασία με ποιον παίζουμε. Ερχόμαστε εδώ για να παίξουμε. Πάντα πιστεύουμε».

Για το πόσο ανοιχτό είναι το φετινό τουρνουά σε εκπλήξεις: «Είναι! Η Σερβία είναι εκτός, η Γαλλία είναι εκτός. Θα πω όμως ότι η Φινλανδία είναι μία τρομερή ομάδα».

Για το αν ο ουρανός είναι το όριο για τη Γεωργία: «Νομίζω πάντα ο ουρανός είναι το όριο για τη Γεωργία. Πρέπει απλά να το πιστέψουμε».