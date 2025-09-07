Μπαλτσερόφσκι στο Gazzetta: «Και τώρα το μετάλλιο με την Πολωνία»!

Η Πολωνία εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία και ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι μίλησε στο Gazzetta για την επόμενη μεγάλη πρόκληση των Πολωνών.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Στο ματς που άνοιξε τη δεύτερη ημέρα της φάσης των 16 του EuroBasket 2025, η Πολωνία νίκησε τη Βοσνία και πηγαίνει σε μάχη με την Τουρκία για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι Πολωνοί απέχουν μία νίκη μακριά από την παρουσία στη ζώνη των μεταλλίων, κάτι που πέτυχαν το 2022 και ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι μίλησε στο Gazzetta για την επόμενη μεγάλη πρόκληση της εθνικής ομάδας της πατρίδας του.

Μπορεί κανείς να πει ότι η Πολωνία είναι ίσως μια από τις πιο υποτιμημένες ομάδες που βρίσκονται στα προημιτελικά; Σου αρέσει αυτή η ταμπέλα; Την κρατάς για την ομάδα σου;

«Δεν μας ενδιαφέρει ποιον έχουμε απέναντί μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βγούμε στο γήπεδο και να παλέψουμε για το παιχνίδι μας. Έτσι παίζουμε: σκληρά, μαχητικά, σε κάθε φάση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι και που έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε τουλάχιστον έναν ακόμα αγώνα».

Σε προσωπικό επίπεδο, τα τελευταία χρόνια πανηγυρίζεις τίτλους με τη Μάλαγα, τώρα πανηγυρίζεις πρόκριση με την εθνική Πολωνίας. Νιώθεις ότι βρίσκεσαι στην καλύτερη φάση της καριέρας σου;

«Νομίζω πως αν μιλάμε για τίτλους, ναι. Αν μιλάμε για μένα προσωπικά, ως παίκτη, νομίζω όχι (γέλια)».

H Πολωνία μπορεί να τελειώσει τη δουλειά στη Ρίγα; Και να κατακτήσει ένα μετάλλιο;

«Ένα μετάλλιο με την εθνική ομάδα; Ναι! Πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση. Είμαστε εδώ, είμαστε ακόμα στο τουρνουά και μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα. Γιατί όχι φέτος»;