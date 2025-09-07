Τη μεγάλη πρόκριση της Φινλανδίας στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 πανηγύρισε και ο... Τι Τζέι Σορτς!

Η Φινλανδία έριξε τη βόμβα της δεκαετίας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ πετώντας εκτός προημιτελικών τη Σερβία που ήταν και το «γκραν φαβορί» για την κατάκτηση του τροπαίου.

Ένας από εκείνους που χάρηκαν με την ψυχή τους την μεγάλη πρόκριση των Φινλανδών ήταν ο νέος Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR, Τι Τζέι Σορτς.

Ο λόγος; Ο Μίκαελ Γιάντουνεν με τον οποίο ήταν μέχρι πρόσφατα συμπαίκτες στην Παρί! Μάλιστα τον συμπεριέλαβε στην ανάρτησή του αποθεώνοντας την εθνική Φινλανδίας.