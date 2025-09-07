Eurobasket 2025, Σορτς, Παναθηναϊκός: Ο Αμερικανός χάρηκε για την πρόκριση της Φινλανδίας λόγω... Γιάντουνεν!
Η Φινλανδία έριξε τη βόμβα της δεκαετίας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ πετώντας εκτός προημιτελικών τη Σερβία που ήταν και το «γκραν φαβορί» για την κατάκτηση του τροπαίου.
Ένας από εκείνους που χάρηκαν με την ψυχή τους την μεγάλη πρόκριση των Φινλανδών ήταν ο νέος Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR, Τι Τζέι Σορτς.
Ο λόγος; Ο Μίκαελ Γιάντουνεν με τον οποίο ήταν μέχρι πρόσφατα συμπαίκτες στην Παρί! Μάλιστα τον συμπεριέλαβε στην ανάρτησή του αποθεώνοντας την εθνική Φινλανδίας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.