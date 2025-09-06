Το Gazzetta στέκεται στη μάχη Λιθουανίας και Λετονίας που θα φέρει τον αντίπαλο του Ελλάδα-Ισραήλ στα προημιτελικά, ενώ ζητά από τον κόσμο να ψηφίσει.

Ίσως το πιο ενδιαφέρον ματς της ημέρας στη φάση των 16 του Eurobasket 2025 είναι η μάχη της Λιθουανίας με τη Λετονία. Από το συγκεκριμένο ζευγάρι θα προκύψει και ο αντίπαλος της Ελλάδας στα προημιτελικά, εφόσον η ομάδα του Σπανούλη περάσει το εμπόδιο του Ισραήλ.

Το Gazzetta στέκεται στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δύο μονομάχων, ενώ βάζει στην εξίσωση και τους αναγνώστες του για να ψηφίσουν ποιον αντίπαλο προτιμούν στους 8.

Το κενό του Γιοκουμπάιτις, η άμυνα και ο πύργος Βαλαντσιούνας

Η αλήθεια είναι πως με τον Γιοκουμπάιτις διαθέσιμο θα κάναμε άλλη κουβέντα. Ο κορυφαίος γκαρντ της Λιθουανιας τραυματίστηκε και θα χάσει το υπόλοιπο του Eurobasket και όχι μόνο. Μια τεράστια απώλεια γιατί ήταν ο άνθρωπος που κινούσε τα νήματα στην επίθεση των Λιθουανών. Έπαιρνε τις αποφάσεις, ηρεμούσε το παιχνίδι. Χωρίς αυτόν οι Λιθουανοί... πίνουν θάλασσα όσο και αν προσπαθεί να επωμιστεί την ευθύνη ο Βελίτσκα. Ο Γιοκουμπάιτις είχε 17.3 πόντους και 8.5 ασίστ. Όλο το παιχνίδι περνούσε από τα χέρια του.

Πλέον ο Βαλαντσιούνας καλείται να κουβαλήσει τη χώρα του. Κυρίαρχος στη ρακέτα με καλά τελειώματα και φοβερός ριμπάουντερ. Ένα κορμί που σίγουρα θα δυσκολέψει τόσο τους Λετονούς όσο και την Ελλάδα να βρεθούν οι δύο ομάδες. Αλλά δεν θα τα κάνει κι όλα μόνος του. Προσοχή θέλει και ο μακρύς και αλτικός Τουμπέλις με 10 πόντους και 7.8 ριμπάουντ, ενώ σίγουρα ο Σεντεκέρσκις και ο Μπλάζεβιτς μπορούν να κάνουν ζημιές.

Αλλά σίγουρα αν βρεθεί στο δρόμο της Εθνικής η Λιθουανία, θα είναι πιο εύκολα αντιμετωπίσιμη ειδικά τώρα που δεν έχει τον... μαέστρο της. Η Λιθουανία ήταν... εξαρτημένη από τον Γιοκουμπάιτις και τώρα πρέπει να βγάλει λαγούς από το καπέλο.

Πάντως η Λιθουανία είναι κορυφαία ομάδα στα ριμπάουντ στο τουρνουά με 41.8 ανά ματς, τρίτη σε μπλοκ (3.4) και κλεψίματα (8.8), ενώ είναι δεύτερη στις ασίστ με 23 ανά ματς. Αυτό σημαίνει πως και καλή στην άμυνα είναι και προσπαθεί να βρει τον κατάλληλο παίκτη για να τελειώσει τη φάση. Μοιράζουν τη μπάλα οι Λιθουανοί, όμως σίγουρα το έργο τους χωρίς τον Γιοκουμπάιτις είναι δύσκολο.

Τρίποντα και έδρα οι Λετονοί

Από την πλευρά τους οι Λετονοί είναι ίσως πιο επικίνδυνη ομάδα. Αρχικά δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Επίσης θα παίζουν μπροστά στους οπαδούς, θα παίξουν στην έδρα τους με ότι σημαίνει αυτό. Είναι ομάδα ρυθμού. Ένα σύνολο που αν της μπουν τα τρίποντα, μπορεί να κοντράρει τον οποιονδήποτε. Αν δεν της μπουν όμως, έχει θέματα, κάτι που φάνηκε και στον όμιλο.

Οι Λετονοί είναι πρώτοι σε εύστοχα τρίποντα ανά ματς στη διοργάνωση με 12.4 και με διαφορά πρώτοι σε τρίποντα που επιχειρούν με 35.6. Δεν το... λυπούνται και σουτάρουν σε κάθε ευκαιρία. Τέλος είναι δεύτεροι σε εύστοχα τρίποντα με 62.

Σε αυτό βοηθά και οι πολλοί και καλοί σουτέρ που διαθέτουν. Τα αδέρφια Μπέρτανς, ο Ζάγκαρς, ο Σμιτς, ο Ζόρικς και φυσικά ο Πορζίνγκις που μπορεί να σουτάρει με 20% στο τουρνουά, αλλά δεν γίνεται να τον αφήσεις μόνο του. Ο Unicorn είναι ξεχωριστός παίκτης και πρέπει να προσεχθεί και στις δύο μεριές του παρκέ. Διότι βοηθά πολύ και στην άμυνα με τα τεράστια άκρα του με μπλοκ και ριμπάουντ. Ο Ζάγκαρς είναι εκείνος που κουμαντάρει τον ρυθμό, ο βασικός point guard. Ο Πορζίνγκις έχει μέχρι τώρα 17.4 πόντους και 6.6 ριμπάουντ και 1.6 μπλοκ.

Ομάδα που παίζει με συγκέντρωση και είναι στην 5η θέση με τα λιγότερα λάθη. Έχει 11 ανά ματς και αυτό πρέπει να προσεχθεί. Τέλος είναι το σύνολο με τη δεύτερη θέση στο ποσοστό στις βολές, αφού σουτάρει με 83.2%.

Έφτασε η ώρα να ψηφίσετε!

