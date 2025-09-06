Ο GM της Σερβίας στο Gazzetta: «Είμαστε ευλογημένοι που ο Τρίσταν επέλεξε να παίξει για εμάς αντί για την Ελλάδα»

Ο αντιπρόεδρος της σερβικής ομοσπονδίας και General Manager της Εθνικής Σερβίας, Φίλιπ Σούντουρλιτς, τόνισε στο Gazzetta ότι το μεγαλείο του Νίκολα Γιόκιτς θα αναγνωριστεί μετά την αποχώρησή του, ενώ αναφέρθηκε και στην απόφαση του Τρίσταν Βούκσεβιτς να αγωνιστεί για τη Σερβία αντί για την Ελλάδα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η φετινή έκδοση της Εθνικής Σερβίας δεν έχει τη διάθεση να μπλέξει την αληθινή ζωή με τις μεγάλες προσδοκίες. Οι παίκτες του Σβέτισλαβ Πέσιτς κατάλαβαν από την πρώτη στιγμή ότι δεν πρέπει να έχουν κανέναν περισπασμό προκειμένου να φτάσουν στον μεγάλο στόχο: να κατακτήσουν, δηλαδή, το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά ως Σερβία, δουλεύοντας καλά υπό πίεση και επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της καλύτερης ομάδας στο τουρνουά.

Οι Σέρβοι θα αντιμετωπίσουν τη Φινλανδία (6/9, 21:45) στη φάση των «16» του EuroBasket 2025 και ο αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας, Φίλιπ Σούντουρλιτς, μίλησε στο Gazzetta για όλα όσα απασχολούν το σερβικό μπάσκετ αυτή την περίοδο. Από το βάρος και τις προσδοκίες που συνοδεύουν τη φήμη της Σερβίας ως φαβορί, μέχρι τη σημασία του Νίκολα Γιόκιτς για την ομάδα και την εξέλιξη της νέας γενιάς, μιλώντας για τον Τρίσταν Βούκσεβιτς και την απόφασή του να παίξει για τη Σερβία.

Η Σερβία από την αρχή έχει τη στάμπα του φαβορί. Όλοι λένε ότι θα φτάσετε μέχρι το τέλος. Πώς το διαχειρίζεστε αυτό; Πώς είναι να κουβαλάτε όλο αυτό το βάρος και τις προσδοκίες;

«Πρώτα απ’ όλα, νιώθω μεγάλη τιμή που μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της Σερβίας στους Έλληνες φίλους και αδερφούς μας. Στο γήπεδο, ναι, καμιά φορά είμαστε αντίπαλοι, αλλά έξω από αυτό, είμαστε πάντα αδέρφια και συνεργάτες.

Όσο για την ερώτησή σας… Είναι όπως είναι. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μάθει να σηκώνουμε το βάρος στους ώμους μας. Και η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος, ας πούμε το 98%, πέφτει στους παίκτες και στο προπονητικό τιμ. Όλοι εμείς γύρω τους απλώς προσπαθούμε να κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη. Αλλά στο τέλος, το παρκέ δείχνει τα αποτελέσματα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Οι παίκτες έχουν συνηθίσει μέσα από την καριέρα τους να διαχειρίζονται την πίεση και να σηκώνουν το βάρος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι’ αυτό και η κατάσταση τώρα δεν είναι κάτι νέο για εκείνους ούτε για εμάς. Το έχουμε ξαναπεράσει, το ξέρουμε καλά.

Όσο κι αν τα ΜΜΕ λένε ότι είμαστε το νούμερο ένα, δύο, τρία φαβορί, εμείς δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Αν το κάναμε, θα χαθούμε. Γι’ αυτό πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, προπόνηση με προπόνηση. Έχουμε κάποια θέματα με τραυματισμούς. Ο Μπόγκνταν έφυγε, και μας έλειψαν ο Τρίσταν Βούκσεβιτς και ο Άλεκσα Αβράμοβιτς στο τελευταίο παιχνίδι με την Τουρκία.

Από την άλλη, ξέρουμε τη δουλειά μας. Δεν μπορούμε να παρακάμψουμε βήματα ή να πηδήξουμε γύρους. Τώρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι με τη Φινλανδία, που είναι σήμερα. Είναι σπουδαία ομάδα, με πολύ καλούς παίκτες και έναν σούπερ σταρ που ξεχωρίζει (σ.σ. Λάουρι Μάρκανεν). Για εμάς, λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα, το παιχνίδι με τη Φινλανδία».