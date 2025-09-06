Ο GM της Σερβίας στο Gazzetta: «Είμαστε ευλογημένοι που ο Τρίσταν επέλεξε να παίξει για εμάς αντί για την Ελλάδα»
Ο αντιπρόεδρος της σερβικής ομοσπονδίας και General Manager της Εθνικής Σερβίας, Φίλιπ Σούντουρλιτς, τόνισε στο Gazzetta ότι το μεγαλείο του Νίκολα Γιόκιτς θα αναγνωριστεί μετά την αποχώρησή του, ενώ αναφέρθηκε και στην απόφαση του Τρίσταν Βούκσεβιτς να αγωνιστεί για τη Σερβία αντί για την Ελλάδα.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης
Η φετινή έκδοση της Εθνικής Σερβίας δεν έχει τη διάθεση να μπλέξει την αληθινή ζωή με τις μεγάλες προσδοκίες. Οι παίκτες του Σβέτισλαβ Πέσιτς κατάλαβαν από την πρώτη στιγμή ότι δεν πρέπει να έχουν κανέναν περισπασμό προκειμένου να φτάσουν στον μεγάλο στόχο: να κατακτήσουν, δηλαδή, το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά ως Σερβία, δουλεύοντας καλά υπό πίεση και επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της καλύτερης ομάδας στο τουρνουά.
Οι Σέρβοι θα αντιμετωπίσουν τη Φινλανδία (6/9, 21:45) στη φάση των «16» του EuroBasket 2025 και ο αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας, Φίλιπ Σούντουρλιτς, μίλησε στο Gazzetta για όλα όσα απασχολούν το σερβικό μπάσκετ αυτή την περίοδο. Από το βάρος και τις προσδοκίες που συνοδεύουν τη φήμη της Σερβίας ως φαβορί, μέχρι τη σημασία του Νίκολα Γιόκιτς για την ομάδα και την εξέλιξη της νέας γενιάς, μιλώντας για τον Τρίσταν Βούκσεβιτς και την απόφασή του να παίξει για τη Σερβία.
Η Σερβία από την αρχή έχει τη στάμπα του φαβορί. Όλοι λένε ότι θα φτάσετε μέχρι το τέλος. Πώς το διαχειρίζεστε αυτό; Πώς είναι να κουβαλάτε όλο αυτό το βάρος και τις προσδοκίες;
«Πρώτα απ’ όλα, νιώθω μεγάλη τιμή που μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της Σερβίας στους Έλληνες φίλους και αδερφούς μας. Στο γήπεδο, ναι, καμιά φορά είμαστε αντίπαλοι, αλλά έξω από αυτό, είμαστε πάντα αδέρφια και συνεργάτες.
Όσο για την ερώτησή σας… Είναι όπως είναι. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μάθει να σηκώνουμε το βάρος στους ώμους μας. Και η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος, ας πούμε το 98%, πέφτει στους παίκτες και στο προπονητικό τιμ. Όλοι εμείς γύρω τους απλώς προσπαθούμε να κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη. Αλλά στο τέλος, το παρκέ δείχνει τα αποτελέσματα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Οι παίκτες έχουν συνηθίσει μέσα από την καριέρα τους να διαχειρίζονται την πίεση και να σηκώνουν το βάρος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι’ αυτό και η κατάσταση τώρα δεν είναι κάτι νέο για εκείνους ούτε για εμάς. Το έχουμε ξαναπεράσει, το ξέρουμε καλά.
Όσο κι αν τα ΜΜΕ λένε ότι είμαστε το νούμερο ένα, δύο, τρία φαβορί, εμείς δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Αν το κάναμε, θα χαθούμε. Γι’ αυτό πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, προπόνηση με προπόνηση. Έχουμε κάποια θέματα με τραυματισμούς. Ο Μπόγκνταν έφυγε, και μας έλειψαν ο Τρίσταν Βούκσεβιτς και ο Άλεκσα Αβράμοβιτς στο τελευταίο παιχνίδι με την Τουρκία.
Από την άλλη, ξέρουμε τη δουλειά μας. Δεν μπορούμε να παρακάμψουμε βήματα ή να πηδήξουμε γύρους. Τώρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι με τη Φινλανδία, που είναι σήμερα. Είναι σπουδαία ομάδα, με πολύ καλούς παίκτες και έναν σούπερ σταρ που ξεχωρίζει (σ.σ. Λάουρι Μάρκανεν). Για εμάς, λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα, το παιχνίδι με τη Φινλανδία».
Δεν είμαστε εμμονικοί με το χρυσό μετάλλιο
Είστε μέρος της νέας ηγεσίας της σερβικής ομοσπονδίας. Πιστεύετε ότι αυτό το τουρνουά είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το σερβικό μπάσκετ, για την ομοσπονδία, για τον σερβικό λαό, να γιορτάσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο ως Σερβία;
«Σίγουρα, είναι ένας από τους στόχους μας. Όπως είπατε, η νέα ηγεσία θέλει να πετύχει κάτι που όλοι οι Σέρβοι φίλαθλοι, ίσως και όλοι οι φίλαθλοι του μπάσκετ, περιμένουν. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και υπομονετικοί, γιατί εύκολα μπορείς να χάσεις το μυαλό σου. Δεν βάζουμε πίεση στους παίκτες μας. Ξέρουμε τις ευθύνες, τα καθήκοντα και τους ρόλους μας.
Από τη μία πλευρά, είναι κάτι πολύ καλό, τιμητικό και για το οποίο πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, να έχουμε δηλαδή αυτή την ποιότητα και το δυναμικό για να πετύχουμε κάτι μεγάλο. Από την άλλη, ως νέα ηγεσία, έχουμε και άλλες υποχρεώσεις: τις εθνικές ομάδες Νέων, τις ομάδες Ανδρών και Γυναικών, τη συνολική δομή του μπάσκετ στη Σερβία, την ανάπτυξη του συστήματος μπάσκετ, την οργάνωση, τις υποδομές, την εκπαίδευση προπονητών, το προσωπικό, όλα όσα χρειάζονται για να λειτουργήσει σωστά το σερβικό μπάσκετ.
Αυτό που έχουμε τώρα είναι η βάση για να παλέψουμε για τα καλύτερα αποτελέσματα, για τους στόχους μας. Αλλά αν ήδη σκεφτόμασταν ότι το χρυσό μετάλλιο είναι έτοιμο να το κρεμάσουμε στον λαιμό μας, θα ήταν λάθος. Θα ήταν υπερβολικό. Δεν είμαστε τρελοί ή εμμονικοί με αυτό. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς το μυαλό σου και πόσο δύσκολο είναι για κάθε αθλητή να προχωρήσει τόσο μπροστά. Γι’ αυτό πηγαίνουμε βήμα-βήμα.
Για εμάς, θα ήταν υπέροχο αν αυτή η γενιά παικτών καταφέρει κάτι πολύ μεγάλο. Και για μερικούς από αυτούς μπορεί να είναι η τελευταία τους εθνική διοργάνωση, ο τελευταίος χορός τους. Προσωπικά, αλλά και εκ μέρους της oμοσπονδίας, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να τους δω να το κρεμάνε γύρω από τον λαιμό τους.
Η πορεία όμως είναι μακριά. Δεν ξεκινάμε ένα μήνα πριν, ούτε δύο. Αυτή η γενιά ξεκίνησε μαζί: με τον Νταβιντόβατς, τον Γκούντουριτς, τον Ντόμπριτς. Κέρδισαν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U18 στην Ελλάδα και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι τους. Μεγάλωσαν και εξελίχθηκαν μαζί, σχεδόν δέκα χρόνια, ακολουθώντας τις καριέρες τους και αναπτύσσοντας ξανά το σερβικό μπάσκετ. Αυτό κάνει αυτή τη γενιά τόσο ξεχωριστή, γιατί μεγάλωσαν μαζί, πήγαν μαζί αυτό το ταξίδι και είναι τώρα σε θέση να πετύχουν κάτι σπουδαίο».
H Εθνική Σερβίας χρειάζεται τον Τρίσταν
Αναφερθήκατε πριν στον Τρίσταν Βούκσεβιτς. Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι αποφάσισε να παίξει για τη Σερβία αντί για την Ελλάδα; Και πώς σκοπεύετε να τον αξιοποιήσετε στο σερβικό μπάσκετ, ώστε να αποδώσει το μέγιστο δυνατό;
«Είμαστε πολύ περήφανοι που ο Τρίσταν επέλεξε να παίξει για την εθνική μας ομάδα. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για κάποιο διάστημα, αλλά όταν χαράξαμε τη γραμμή μας για τη νέα γενιά, για το τι θέλουμε να ξαναχτίσουμε και να συνεχίσουμε, ο Τρίσταν Βούκσεβιτς, μαζί με τον Νίκολα Γιόβιτς, τον Φίλιπ Πετρούσεφ, τον Νίκολα Τόπιτς, τον Τριφούνοβιτς, τον Κόπριβιτσα και τον Σμάιλαγκιτς, είναι το επόμενο βήμα σε αυτή την πορεία.
Χρειαζόμαστε τον Τρίσταν. Και πιστεύω ότι και η εθνική ομάδα της Σερβίας τον χρειάζεται. Είναι πολύ χρήσιμο για εκείνον να προπονείται καθημερινά με τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο, για παραπάνω από δύο μήνες, δίπλα σε όλα τα μεγάλα ταλέντα της Σερβίας που είναι τώρα στην ομάδα.
Αυτή η εμπειρία θα του φανεί πολύ χρήσιμη για να εξελιχθεί, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός. Αυτό το καλοκαίρι θα τον βοηθήσει να ωριμάσει περισσότερο. Και όταν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει όσα έμαθε εδώ κατά την προετοιμασία για το EuroBasket 2025, για να τα δείξει εκεί, στο ΝΒΑ και στη Γουάσινγκτον, ώστε να γυρίσει ακόμα πιο ώριμος στην Εθνική.
Είναι ένας κύκλος, και αυτός ο κύκλος δεν τελειώνει. Είμαστε ευλογημένοι που επέλεξε να παίξει για τη Σερβία, και θα κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσει να έχει κίνητρο και να τον βοηθήσουμε να εξελιχθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό».
Θα καταλάβουμε το μεγαλείο του Γιόκιτς όταν αποσυρθεί!
Χαρακτηρίσατε τον Νίκολα Γιόκιτς ως τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Πώς είναι λοιπόν να έχεις τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο στην εθνική ομάδα της πατρίδας σου;
«Νομίζω ότι η πλειοψηφία από εμάς, ίσως το 99%, δεν συνειδητοποιεί πόσο μεγάλος είναι ο Νίκολα! Πόσο μεγάλη επιρροή έχει, όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά γενικά στον αθλητισμό. Είμαστε πολύ ευγνώμονες που ο Νίκολα είναι Σέρβος, που δείχνει την κουλτούρα μας, και που είναι ανταγωνιστής στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.
Μας δείχνει, στα παρκέ του ΝΒΑ αλλά και σε όλο τον κόσμο, ότι είναι μοναδικός, ότι είναι ένα "μονόκερος". Και ο τρόπος που σκέφτεται για το μπάσκετ και τη ζωή μπορεί να ωθήσει τις επόμενες γενιές να εξελιχθούν με τον δικό τους τρόπο. Όχι για να τον μιμηθούν, αφού ο Νίκολα είναι μοναδικός, αλλά για να δημιουργήσουν τον δικό τους δρόμο και να χτίσουν κάτι για τον εαυτό τους, ατομικά και ως ομάδα, για να μεγαλώσουν στο μέλλον.
Πιστεύω ότι έχουμε κάτι πραγματικά μοναδικό εδώ. Και, όπως συμβαίνει με όλους τους μεγάλους σε πολιτισμό, αθλητισμό και επιστήμη, το πραγματικό τους μεγαλείο φαίνεται μετά το τέλος της καριέρας τους. Νομίζω ότι θα συνειδητοποιήσουμε πλήρως τη δύναμη του Νίκολα Γιόκιτς όταν αποσυρθεί. Μέχρι τότε, όλοι οι φίλαθλοι του μπάσκετ πρέπει απλώς να απολαμβάνουν το πνευματικό του μεγαλείο».
Σε προσωπικό επίπεδο, πώς ήταν η μετάβαση από τη θέση του General Manager στον Ερυθρό Αστέρα σε αυτή του αντιπροέδρου στη σερβική ομοσπονδία;
«Εκτός από τη θέση και τον τίτλο του αντιπροέδρου, είμαι ο GM της εθνικής ομάδας της Σερβίας. Όλα αυτά τα θέματα και οι αρμοδιότητες μου είναι πολύ οικεία. Έτσι, κατάφερα να ξαναβρώ το πάθος μου για το μπάσκετ, μετά από λίγο καιρό που είχα φύγει από τον Ερυθρό Αστέρα.
Πιστεύω ότι αυτό το πάθος, μαζί με την εμπειρία που απέκτησα, είναι πολύ χρήσιμο, και όχι μόνο για την ομοσπονδία μπάσκετ της Σερβίας, αλλά για το μπάσκετ και τον αθλητισμό γενικότερα. Και για μένα προσωπικά, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορώ να εκτελώ πράγματα πολύ καλύτερα απ’ ό,τι ίσως θα μπορούσα σε ένα κλαμπ.
Το να ξαναβρώ αυτό το συναίσθημα, αυτό το πάθος που είχα πριν, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Αυτό είναι το κίνητρο που με οδηγεί, η δύναμη που με ωθεί να κοιτάω μπροστά και να κάνω τα πράγματα καλύτερα. Και όταν έχεις το σερβικό μπάσκετ ως προϊόν, με ό,τι δουλεύεις και με τις ομάδες που έχουμε τώρα, όλα γίνονται πιο εύκολα.
Από την πλευρά μου, ανυπομονώ για το μέλλον που έχουμε μπροστά μας. Όλοι μαζί θα δούμε τι θα φέρει ο χρόνος και είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα».
Θα ήταν υπέροχο αν η Ελλάδα και η Σερβία συναντιόντουσαν στον τελικό
Ποια ομάδα μπορεί να απειλήσει τη Σερβία;
«Νομίζω ότι το EuroBasket ποτέ δεν ήταν τόσο ισορροπημένο και ανταγωνιστικό. Εκτός από τη Σερβία και την Ελλάδα, υπάρχουν η Τουρκία, η Γαλλία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Ιταλία, η Γερμανία, που είναι και πρωταθλήτρια κόσμου, η Πολωνία παίζει εξαιρετικά, το Ισραήλ επίσης, και η Σλοβενία με τον Λούκα Ντόντσιτς είναι πάντα απειλή.
Αυτή τη στιγμή, η Ευρώπη έχει περίπου δέκα ομάδες που μπορούν να ανταγωνιστούν στο υψηλότερο επίπεδο και να διεκδικήσουν μετάλλια. Και αν κάποιος κερδίζει από αυτή την κατάσταση, αυτοί είναι οι φίλαθλοι του μπάσκετ στην Ευρώπη και οι ομοσπονδίες σε όλες αυτές τις διοργανώσεις. Το επίπεδο είναι μοναδικό. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι σχεδόν πάντα στις τέσσερις πρώτες θέσεις».
Ποια είναι η άποψή σας για την Εθνική Ελλάδας;
«Η Ελλάδα είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, από κάθε άποψη. Έχουν απίστευτη δυναμική. Έναν MVP του ΝΒΑ, παίκτες που έχουν κερδίσει τα πάντα στην Ευρωλίγκα, τον «εγκέφαλο» Σπανούλη, πολλούς έμπειρους παίκτες με χρόνια εμπειρίας σε ξένα πρωταθλήματα και στη EuroLeague στο υψηλότερο επίπεδο.
Πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι σίγουρα μία από τις υποψήφιες ομάδες για τα μετάλλια. Έχουν όλα όσα χρειάζεται μια εθνική ομάδα, και νομίζω ότι το έχουν καταφέρει. Θα ήταν υπέροχο αν αυτές οι δύο ομάδες, Σερβία και Ελλάδα, συναντιόντουσαν σε αυτό το στάδιο ή ακόμα και στον τελικό. Ιδιαίτερα λόγω των στενών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, θα ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό για τους φιλάθλους και για όλους όσοι αγαπούν το μπάσκετ.
Το ελληνικό μπάσκετ αναπτύσσεται, όχι μόνο σε επίπεδο εθνικής ομάδας, αλλά και σε επίπεδο συλλόγων. Μπορούμε να μάθουμε πολλά για το πώς κάνουν τα πράγματα, να πάρουμε ιδέες και να τις εφαρμόσουμε και στην περίπτωσή μας. Πιστεύω ότι έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά τους».