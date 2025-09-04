Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε τη δύναμή του στο παιχνίδι της Ελλάδας με αντίπαλο την Ισπανία στο EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα αντιμετώπισε την Ισπανία στο EuroBasket 2025, στο κρίσιμο παιχνίδι για την πρωτιά του ομίλου της Λεμεσού ενόψει της συνέχειας στη νοκ άουτ φάση του τουρνουά στη Ρίγα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, για μία ακόμη φορά, έδειξε το πόση δύναμη έχει καρφώνοντας ενώ πήρε τη μπάλα μέσα στο «ζωγραφιστό» των Ισπανών, τελειώνοντας τη φάση σα να μην είχε αντίπαλο. Λίγο αργότερα, παρά το φάουλ που του έκαναν, έβαλε το λέι απ και πήγε στη συνέχεια στη γραμμή των βολών.