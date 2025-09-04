EuroBasket 2025, Ισπανία - Ελλάδα: Δεν καταλαβαίνει από τα φάουλ των Ισπανών ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (vid)
Η Ελλάδα αντιμετώπισε την Ισπανία στο EuroBasket 2025, στο κρίσιμο παιχνίδι για την πρωτιά του ομίλου της Λεμεσού ενόψει της συνέχειας στη νοκ άουτ φάση του τουρνουά στη Ρίγα.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, για μία ακόμη φορά, έδειξε το πόση δύναμη έχει καρφώνοντας ενώ πήρε τη μπάλα μέσα στο «ζωγραφιστό» των Ισπανών, τελειώνοντας τη φάση σα να μην είχε αντίπαλο. Λίγο αργότερα, παρά το φάουλ που του έκαναν, έβαλε το λέι απ και πήγε στη συνέχεια στη γραμμή των βολών.
Try as much as you wish, Giannis is inevitable.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/fdCmWCbTyV— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025
IT'S TOO EASY FOR GIANNIS 🇬🇷#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/Y52YL1V2nz— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025
