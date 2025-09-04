Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ δεν θα αγωνιστεί στην αποψινή αναμέτρηση με την Ισπανία (4/9, 21:30) για προληπτικούς λόγους επειδή ένιωσε σφίξιμο στο γαστροκνήμιο.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ για την αποψινή αναμέτρηση με την Ισπανία (4/9, 21:30).

Ο διεθνής φόργουορντ του Παναθηναϊκού έμεινε εκτός για προληπτικούς λόγους επειδή ένιωσε σφίξιμο στο γαστροκνήμιο κι έτσι δεν θα ενισχύσει την Εθνική που θέλει νίκη επί των Ισπανών για να κατακτήσει την πρώτη θέση στον Γ' όμιλο.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Ελλάδα θα βρεθεί στην τέταρτη θέση, λόγω τριπλής ισοβαθμίας στο 3-2 με Ισπανία και Βοσνία.

Όσον αφορά τους Ισπανούς, θέλουν μόνο νίκη, αφού σε διαφορετική περίπτωση, μένουν εκτός συνέχειας.