Ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ, μίλησε για το επερχόμενο παιχνίδι της Ισπανίας κόντρα στην Ελλάδα, το βράδυ της Πέμπτης (4/9, 21:30). Αποστολή στην Κύπρο: Γιάννης Σταυρουλάκης.

Οδεύουμε πλέον προς την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων του EuroBasket 2025, με την Ισπανία και την Ελλάδα να ετοιμάζονται πλέον για τη μεταξύ τους αναμέτρηση το βράδυ της Πέμπτης (4/9) στις 21:30.

Μιλώντας στην προπόνηση των Ισπανών για το επερχόμενο παιχνίδι, ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ, αναφέρθηκε στο πόσο δύσκολη θα είναι η αναμέτρηση, χαρακτηρίζοντας το ματς ως... πόλεμο.

Για το πως διαχειρίζεται την κριτική που έλαβε ο ίδιος και ο αδερφός του μετά το τελευταίο παιχνίδι: «Σε όλη μου την καριέρα ήταν έτσι. Είμαστε στην εθνική ομάδα εδώ και δέκα χρόνια, έχουμε πάρει πολλά μετάλλια, είμαστε στην Euroleague, έχουμε υπάρξει χρόνια στο NBA, οπότε δεν έχουμε να αποδείξουμε κάτι σε κανέναν. Ήταν απλά ένα παιχνίδι που δεν παίξαμε καλά επιθετικά αλλά παίξαμε καλά αμυντικά, ανήκει όμως στο παρελθόν. Είναι για εμάς μία εμπειρία εκμάθησης. Είδαμε τα λάθη μας, από αυτά μάθαμε και αύριο έχουμε δύσκολο παιχνίδι. Η Ελλάδα είναι εκπληκτική ομάδα και ελπίζω να έχουμε συνέχεια στο τουρνουά».

Ο Γιάννης είναι ο μεγαλύτερος αστέρας της ομάδας αλλά έχουν εμπειρία με τον Σλούκα και τον Παπανικολάου, έχουν Μήτογλου, Ντόρσεϊ, τα μεγάλα κορμιά, δυνατά. Τα αδέρφια του Γιάννη, ο Θανάσης και ο Κώστας. Θα είναι σκληρό παιχνίδι, θα αμυνθούμε σαν ομάδα, θα παλέψουμε σαν ομάδα και επιθετικά. Αν μοιράσουμε την μπάλα στην επίθεση και έχουμε υπομονή, τότε έχουμε τα φόντα να πάρουμε το ματς. Θα είναι ένα σκληρό ματς για 40 λεπτά, Θα είναι πόλεμος αλλά πολύ απολαυστικός».

Για το πως θα βοηθήσει τους συμπαίκτες του ως αρχηγός ώστε να μην μείνει η Ισπανία εκτός EuroBasket από τη φάση των ομίλων: «Νομίζω πως πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να μην σκεφτόμαστε τα άλλα ματς. Νομίζω πως με την εμπειρία μου πρέπει να μοιραστώ με τους συμπαίκτες μου αυτό που έγινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες όπου κερδίσαμε την Ελλάδα και χάσαμε μετά, οπότε έχει να κάνει με εμάς. Αν κάνουμε αυτά που πρέπει αμυντικά και επιθετικά, παίξουμε σαν ομάδα και με ευχαρίστηση. Θα είναι δύσκολο, θα έχουμε άσχημες και καλές στιγμές αλλά ας δώσουμε μια καλή μάχη».