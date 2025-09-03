EuroBasket 2025: Νέο πλήγμα για τη Λιθουανία, αποχώρησε κουτσαίνοντας ο Νορμάντας
Μόλις λίγες μέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ρόκας Γιοκουμπάιτις, η ατυχία φαίνεται ότι χτυπάει ξανά τη Λιθουανία. Πιο συγκεκριμένα, ο Μαργκίρις Νορμάντας αποχώρησε από το παρκέ στο παιχνίδι του EuroBasket 2025 με αντίπαλο τη Σουηδία, έχοντας τραυματιστεί στο πόδι του.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου, ο νέος γκαρντ της Μπιλμπάο, φάνηκε να γυρνάει τον αριστερό του αστράγαλο, με τον ίδιο να αποχωρεί από τον αγώνα κουτσαίνοντας.
Στο «στρατόπεδο» των Λιθουανών επικρατεί ανησυχία για την κατάστασή του, καθώς η χώρα από τη Βαλτική κινδυνεύει να χάσει έναν ακόμη παίκτη από τη γραμμή των γκαρντ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γιοκουμπάιτις, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έξι μήνες.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.