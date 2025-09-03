Έναν ακόμη τραυματισμό φαίνεται ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Λιθουανία στο EuroBasket 2025, καθώς ο Νορμάντας έφυγε από το παρκέ κόντρα στη Σουηδία, έχοντας τραυματιστεί στον αριστερό αστράγαλο. Πριν λίγες ημέρες είχε τραυματιστεί σοβαρά ο Γιοκουμπάιτις.

Μόλις λίγες μέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ρόκας Γιοκουμπάιτις, η ατυχία φαίνεται ότι χτυπάει ξανά τη Λιθουανία. Πιο συγκεκριμένα, ο Μαργκίρις Νορμάντας αποχώρησε από το παρκέ στο παιχνίδι του EuroBasket 2025 με αντίπαλο τη Σουηδία, έχοντας τραυματιστεί στο πόδι του.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου, ο νέος γκαρντ της Μπιλμπάο, φάνηκε να γυρνάει τον αριστερό του αστράγαλο, με τον ίδιο να αποχωρεί από τον αγώνα κουτσαίνοντας.

Στο «στρατόπεδο» των Λιθουανών επικρατεί ανησυχία για την κατάστασή του, καθώς η χώρα από τη Βαλτική κινδυνεύει να χάσει έναν ακόμη παίκτη από τη γραμμή των γκαρντ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γιοκουμπάιτις, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έξι μήνες.