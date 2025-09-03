Ο Νίκολα Βούτσεβιτς ανακοίνωσε την απόσυρση του από την εθνική Μαυροβούνιου.

Τίτλοι τέλους στην καριέρα του Νίκολα Βούτσεβιτς με την εθνική Μαυροβουνίου. Ο NBAer έπαιξε το τελευταίο του ματς με την πατρίδα του στο Eurobasket 2025 στην ήττα-αποκλεισμό από τους Βρετανούς.

«Είναι χάλια για μένα που τελειώνω με αυτόν τον τρόπο. Θα λάτρευα να παίξω περισσότερο στη Ρίγα, αλλά έτσι είναι. Να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, αλλά πιο σημαντικά, τους οπαδούς για όλα όσα έκαναν κατά τη διάρκεια της καριέρας μου στην εθνική ομάδα. Θα μου λείψει να παίζω για την εθνική. Τιμή μου να παίζω εδώ. Το απόλαυσα, αλλά είναι ώρα για μία νέα γενιά να αφήσει το στίγμα της, ανέφερε ο παίκτης των Μπουλς.

Κόντρα στους Βρετανούς το πάλεψε με 31 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ, αλλά δεν έσωσε την ομάδα του. Στο τουρνουά είχε 20.8 πόντους, 11.6 ριμπάουν και 4.4 ασίστ κατά μέσο όρο.