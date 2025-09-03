Ο Τζιανμάρκο Ποτζέκο πιστεύει στα γούρια και όπως φαίνεται, ο Ακίλε Πολονάρα είναι αυτό της Εθνικής Ιταλίας για το φετινό EuroBasket.

Η Ιταλία πέτυχε μία σπουδαία νίκη απέναντι στους Ισπανούς, στην 4η αγωνιστική του EuroBasket 2025 και πέραν από την πρόκριση, ελπίζει σε ήττα της Ελλάδας για πρωτιά. Με τον Τζιανμάρκο Ποτζέκο να πιστεύει πως ο Ακιλε Πολονάρα είναι το γούρι της ομάδας. Εξηγώντας μάλιστα τον λόγο για τον οποίο πιστεύει το παραπάνω.

«Τον παίρνω τηλέφωνο πριν τους αγώνες. Κόντρα στην Ελλάδα του είπα: "Θα σε πάρω 30 λεπτά πριν τον αγώνα με όλα τα παιδιά στα αποδυτήρια". Τον πήρα και δεν το σήκωσε. Και χάσαμε. Μετά τον κάλεσα κόντα στην Γεωργία. "Σήμερα πρέπει να απαντήσεις". Το σήκωσε και κερδίσαμε» ανέφερε ο Ποτζέκο.

Όπως αντιλαμβάνονται όλοι, ο Πολονάρα σήκωσε το τηλέφωνο και πριν το παιχνίδι με την Ισπανία. «Μετά απέναντι στην Βοσνία το σήκωσε και κερδίσαμε και σήμερα έγινε το ίδιο. Όποτε απαντά, κερδίζουμε το παιχνίδι. Ίσως νομίζετε ότι είναι σύμπτωση, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια» ήταν τα λόγια του Ιταλού κόουτς, με τον Ακίλε Πολονάρα να δίνει κίνητρο στους συμπατριώτες του.

Την ώρα που δίνει τη δική του μάχη με τη λευχαιμία, όσοι εκπροσωπούν την Ιταλία παίζουν και για εκείνον. Άλλωστε ο πολύ καλός του φίλος, Μάρκο Σπίσου αγωνίζεται στο EuroBasket 2025 με το νούμερο 33, αυτό δηλαδή που φοράει κανονικά ο Πολονάρα όταν αγωνίζεται.