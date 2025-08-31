Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Γεωργία (15:00, LIVE από το Gazzetta) για την 3η αγωνιστική του Γ’ ομίλου και έχει τη δυνατότητα να σφραγίσει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης από το βράδυ της Κυριακής 31/8.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Ελλάδα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025 με δύο νίκες απέναντι στην Ιταλία και την Κύπρo, έχοντας πλέον μπροστά της την αναμέτρηση με τη Γεωργία (31/8, 15:00, LIVE από το Gazzetta).

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνεχίζει αήττητη στη Λεμεσό και έχει την ευκαιρία να τσεκάρει απόψε (31/8) το εισιτήριο για τη Ρίγα, εκεί όπου θα διεξαχθούν τα νοκ άουτ.

Παρεμπιπτόντως, στους «16» του EuroBasket 2025 βρίσκονται ήδη η Τουρκία και η Σερβία από τον Α’ όμιλο, αλλά και η Γερμανία με τη Φινλανδία από τον Β’ όμιλο.

Η Ελλάδα θα προκριθεί σήμερα στα νοκ άουτ με νίκη επί της Γεωργίας, AN η Κύπρος νικήσει την Ισπανία Ή αν Ιταλία νικήσει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Η Ιταλία, η Ισπανία, η Γεωργία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Κύπρος δεν μπορούν να προκριθούν από τις 31 Αυγούστου.

Η κατάταξη στον Γ’ όμιλο

Ελλάδα 2-0 Γεωργία 1-1 Ισπανία 1-1 Ιταλία 1-1 Βοσνία-Ερζεγοβίνη 1-1 Κύπρος 0-2

Το πρόγραμμα της Κυριακής 31/8