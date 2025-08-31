EuroBasket 2025, Ελλάδα: Το σενάριο που στέλνει την Εθνική στους «16» από σήμερα
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Ελλάδα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025 με δύο νίκες απέναντι στην Ιταλία και την Κύπρo, έχοντας πλέον μπροστά της την αναμέτρηση με τη Γεωργία (31/8, 15:00, LIVE από το Gazzetta).
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνεχίζει αήττητη στη Λεμεσό και έχει την ευκαιρία να τσεκάρει απόψε (31/8) το εισιτήριο για τη Ρίγα, εκεί όπου θα διεξαχθούν τα νοκ άουτ.
Παρεμπιπτόντως, στους «16» του EuroBasket 2025 βρίσκονται ήδη η Τουρκία και η Σερβία από τον Α’ όμιλο, αλλά και η Γερμανία με τη Φινλανδία από τον Β’ όμιλο.
Η Ελλάδα θα προκριθεί σήμερα στα νοκ άουτ με νίκη επί της Γεωργίας, AN η Κύπρος νικήσει την Ισπανία Ή αν Ιταλία νικήσει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
Η Ιταλία, η Ισπανία, η Γεωργία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Κύπρος δεν μπορούν να προκριθούν από τις 31 Αυγούστου.
Η κατάταξη στον Γ’ όμιλο
- Ελλάδα 2-0
- Γεωργία 1-1
- Ισπανία 1-1
- Ιταλία 1-1
- Βοσνία-Ερζεγοβίνη 1-1
- Κύπρος 0-2
Το πρόγραμμα της Κυριακής 31/8
- 15:00 Γεωργία-Ελλάδα
- 18:15 Ισπανία-Κύπρος
- 21:30 Βοσνία-Ερζεγοβίνη - Ιταλία
