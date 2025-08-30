Eurobasket 2025, Κύπρος - Ελλάδα: Η Εθνική... έκρυψε τη μπάλα στον αιφνιδιασμό (vid)

Νίκος Καρφής
Mήτογλου
Η Ελλάδα πάτησε το... γκάζι στον αιφνιδιασμό και μετά από μια έξοχη συνεργασία ο Μήτογλου σκόραρε.

Εντυπωσιακή φάση έβγαλε η Εθνική Ελλάδος στο ματς του Eurobasket 2025 απέναντι στην Κύπρο. Ομαδικότητα πάνω από όλα. Ο Ντόρσεϊ έφυγε στον αιφνιδιασμό, την έδωσε στον Καλαϊτζάκη και εκείνος την μοίρασε στον Μήτογλου, ο οποίος τελείωσε εύκολα τη φάση. Πολύ όμορφη συνεργασία από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη που... έκρυψε τη μπάλα και την εμφάνισε στο καλάθι των Κυπρίων.

Δείτε τη φάση

     

