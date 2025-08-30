Eurobasket 2025, Κύπρος - Ελλάδα: Η Εθνική... έκρυψε τη μπάλα στον αιφνιδιασμό (vid)
Εντυπωσιακή φάση έβγαλε η Εθνική Ελλάδος στο ματς του Eurobasket 2025 απέναντι στην Κύπρο. Ομαδικότητα πάνω από όλα. Ο Ντόρσεϊ έφυγε στον αιφνιδιασμό, την έδωσε στον Καλαϊτζάκη και εκείνος την μοίρασε στον Μήτογλου, ο οποίος τελείωσε εύκολα τη φάση. Πολύ όμορφη συνεργασία από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη που... έκρυψε τη μπάλα και την εμφάνισε στο καλάθι των Κυπρίων.
Δείτε τη φάση
Sharing is caring.— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025
And @HellenicBF know it very well. 🙃#EuroBasket pic.twitter.com/svtUbIyDif
