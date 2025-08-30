Στο κατάμεστο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, η Κύπρος φιλοξενεί την Ελλάδα για το EuroBasket, όμως οι κερκίδες έκρυβαν μια… απρόσμενη έκπληξη. Μια Κύπρια οπαδός της εθνικής είχε θήκη κινητού με το σήμα του ΠΑΟΚ!

Στη Λεμεσό, το «Σπύρος Κυπριανού» ζει ιστορικές και συγκινητικές στιγμές, καθώς η Κύπρος φιλοξενεί την Ελλάδα για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroBasket 2025. Η ατμόσφαιρα στις κερκίδες είναι μοναδική, με τους φιλάθλους και των δύο ομάδων να γίνονται ένα, χαρίζοντας μια ζωντανή και φορτισμένη εικόνα ειδικά κατά την ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου.

Ανάμεσα στο πλήθος, μια παρουσία τράβηξε τα βλέμματα. Μια νεαρή Κύπρια οπαδός, ντυμένη με τη φανέλα της εθνικής της ομάδας, κρατούσε το κινητό της για να απαθανατίσει στιγμιότυπα από το παιχνίδι. Αυτό που προκάλεσε έκπληξη ήταν η θήκη της που την κοσμούσε το σήμα του ΠΑΟΚ! Έτσι, μια φανατική της κυπριακής ομάδας βρέθηκε να δηλώνει και την αγάπη της για την ομάδα της Θεσσαλονίκης!