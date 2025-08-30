EuroBasket 2025, Κύπρος - Ελλάδα: Κύπρια οπαδός με θήκη... ΠΑΟΚ!
Στη Λεμεσό, το «Σπύρος Κυπριανού» ζει ιστορικές και συγκινητικές στιγμές, καθώς η Κύπρος φιλοξενεί την Ελλάδα για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroBasket 2025. Η ατμόσφαιρα στις κερκίδες είναι μοναδική, με τους φιλάθλους και των δύο ομάδων να γίνονται ένα, χαρίζοντας μια ζωντανή και φορτισμένη εικόνα ειδικά κατά την ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου.
- EuroBasket 2025, Εθνική ομάδα: Η ανατριχιαστική στιγμή που Έλληνες και Κύπριοι τραγουδούν μαζί τον εθνικό ύμνο! (vid)
Ανάμεσα στο πλήθος, μια παρουσία τράβηξε τα βλέμματα. Μια νεαρή Κύπρια οπαδός, ντυμένη με τη φανέλα της εθνικής της ομάδας, κρατούσε το κινητό της για να απαθανατίσει στιγμιότυπα από το παιχνίδι. Αυτό που προκάλεσε έκπληξη ήταν η θήκη της που την κοσμούσε το σήμα του ΠΑΟΚ! Έτσι, μια φανατική της κυπριακής ομάδας βρέθηκε να δηλώνει και την αγάπη της για την ομάδα της Θεσσαλονίκης!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.