Eurobasket 2025 Diary Day 3: Καιρός αίθριος και ζεστός με τάσεις βελτίωσης

Η πολυμελής αποστολή του Gazzetta βρίσκεται στη Λεμεσό σε συνεργασία με τη Novibet και σας μεταφέρει καθημερινά τον παλμό του Eurobasket και της Εθνικής μας.

Έχουμε ζήσει κακοκαιρίες και μπουρίνια σε πρεμιέρες μεγάλων διοργανώσεων, αλλά αυτή τη φορά, στο Eurobasket των κρυφών ονείρων και των τρελών ελπίδων, η επόμενη μέρα ξημέρωσε με μεσογειακή ζέστη και αίθριο καιρό.

Η «επίσημη αγαπημένη» πέτυχε τη νίκη που ήταν εκ των ων ουκ άνευ για να τοποθετηθεί σε τροχιά διάκρισης, έβαλε πλάτη έναν αντίπαλο φορμαρισμένο και φιλόδοξο και υπενθύμισε, σε εαυτήν και αλλήλους, τη δυναμική της.

Η Εθνική μας έχει μπροστά της ένα διήμερο πυκνής δράσης, που θα ξεκινήσει με συγκίνηση και αδελφικά φιλιά, απέναντι στην οικοδέσποινα Κύπρο που όμως δεν έχει ομάδα για να απειλήσει, και θα συνεχιστεί με ένα ύπουλο ματς απέναντι στους Γεωργιανούς, οι οποίοι έριξαν το πρώτο πυροτέχνημα του Ομίλου απέναντι στην πρωταθλήτρια Ισπανία. Δύο αγώνες μέσα σε ένα 24ωρο, αλλά με πρόγραμμα που ευνοεί το σχέδιο για ξεκούραση των βασικών.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Κώστας Σλούκας και ο Κώστας Παπανικολάου θα περάσουν σε δεύτερο πλάνο στο ματς με την Κύπρο και ίσως να μη χρησιμοποιηθούν καθόλου από τον coach και νέο ambassador του Giant Heart της Novibet, Βασίλη Σπανούλη.

Ευκαιρία λοιπόν να δούμε για πρώτη φορά τον μικρούλη Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, αλλά και τον Δημήτρη Κατσίβελη, που πήρε χθες το βάπτισμα του πυρός (για 34 δευτερόλεπτα) στην τρυφερή ηλικία των 34 ετών. Απέναντι στη Γεωργία, που αύριο το μεσημέρι αντιμετωπίζει τους Ιταλούς, θα χρειαστεί να βάλουν όλοι τα δυνατά τους.