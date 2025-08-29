Η Εθνική ομάδα πραγματοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής (29/8) την προπόνησή της στο «Σπύρος Κυπριανού» ενόψει του 2ου αγώνα για το Eurobasket 2025 κόντρα στην Κύπρο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Νίκος Ράπτης

Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στην Ιταλία με 75-66, η Εθνική ομάδα προετοιμάζεται για την αναμέτρηση με την οικοδέσποινα Κύπρο το απόγευμα του Σαββάτου (30/8, 18:15).

Στόχος δεν είναι άλλος από το 2/2 το οποίο θα φέρει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ακόμα πιο κοντά στην 1η θέση του Γ' ομίλου.

Ενόψει του αγώνα του Σαββάτου, ο Βασίλης Σπανούλης έδινε συμβουλές και έκανε...εντατικά στον άλλοτε συμπαίκτη του και νυν αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας, Κώστα Παπανικολάου.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο του Gazzetta