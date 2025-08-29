Eurobasket 2025, Εθνική ομάδα: «Ιδιαίτερα» του Σπανούλη στον Παπανικολάου
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ: Νίκος Ράπτης
Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στην Ιταλία με 75-66, η Εθνική ομάδα προετοιμάζεται για την αναμέτρηση με την οικοδέσποινα Κύπρο το απόγευμα του Σαββάτου (30/8, 18:15).
Στόχος δεν είναι άλλος από το 2/2 το οποίο θα φέρει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ακόμα πιο κοντά στην 1η θέση του Γ' ομίλου.
Ενόψει του αγώνα του Σαββάτου, ο Βασίλης Σπανούλης έδινε συμβουλές και έκανε...εντατικά στον άλλοτε συμπαίκτη του και νυν αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας, Κώστα Παπανικολάου.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο του Gazzetta
🇬🇷🙌 Οι συμβουλές του Σπανούλη στον Παπανικολάου, ενόψει Κύπρου! pic.twitter.com/QqJnTsF53t— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 29, 2025
