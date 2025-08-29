Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ξεκίνησε πολύ δυναμικά απέναντι στο Μαυροβούνιο, ενώ μάλιστα κατάφερε κι ένα σπουδαίο επίτευγμα σε EuroBasket.

Η Λιθουανία αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο, στη 2η αγωνιστική των ομίλων του EuroBasket 2025 και προέρχεται από νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στην Μεγάλη Βρετανία.

Ο κύριος μοχλός στη σύνθεση των Λιθουανών δεν είναι άλλος από τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος πρωταγωνιστεί με τη φανέλα της χώρας του σε κάθε ευκαιρία. Ήδη κόντρα στην παρέα του Νίκολα Βούτσεβιτς ξεκίνησε με... άγριες διαθέσεις.

Ο Λιθουανός «γίγαντας» μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο σημείωσε 12 πόντους, ενώ μάζεψε τρία ριμπάουντ και μοίρασε και μία ασίστ. Συγκεκριμένα χρειάστηκε κάτι παραπάνω από έξι λεπτά στην εναρκτήρια περίοδο για να καταγράψει αυτή τη στατιστική. Μάλιστα έφτασε το ορόσημο των 500 πόντων σε EuroBasket όντας μόλις ο τρίτος Λιθουανός που καταφέρνει αυτό το επίτευγμα.