EuroBasket 2025: O Βαλαντσιούνας έβαλε 12 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο! (vid)
Η Λιθουανία αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο, στη 2η αγωνιστική των ομίλων του EuroBasket 2025 και προέρχεται από νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στην Μεγάλη Βρετανία.
Ο κύριος μοχλός στη σύνθεση των Λιθουανών δεν είναι άλλος από τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος πρωταγωνιστεί με τη φανέλα της χώρας του σε κάθε ευκαιρία. Ήδη κόντρα στην παρέα του Νίκολα Βούτσεβιτς ξεκίνησε με... άγριες διαθέσεις.
Ο Λιθουανός «γίγαντας» μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο σημείωσε 12 πόντους, ενώ μάζεψε τρία ριμπάουντ και μοίρασε και μία ασίστ. Συγκεκριμένα χρειάστηκε κάτι παραπάνω από έξι λεπτά στην εναρκτήρια περίοδο για να καταγράψει αυτή τη στατιστική. Μάλιστα έφτασε το ορόσημο των 500 πόντων σε EuroBasket όντας μόλις ο τρίτος Λιθουανός που καταφέρνει αυτό το επίτευγμα.
Valanciunas turned Q1 into a CLINIC (12PTS)!!!! 🤯🤯#EuroBasket pic.twitter.com/vWm0nVAmJ9— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 29, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.