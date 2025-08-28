Μία ώρα πριν το τζάμπολ του Ελλάδα - Ιταλία πλήθος κόσμος είχε μαζευτεί έξω από το «Σπύρος Κυπριανού» σχηματίζοντας ουρές υπό τη μελωδία μάλιστα του «Ζορμπά».

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ: Νίκος Ράπτης

Η αυλαία του EuroBasket 2025 μπορεί να άνοιξε την Τετάρτη (27/8), αλλά η δική μας Εθνική, μπαίνει σήμερα στη «μάχη». Σε ένα παιχνίδι που μπορεί στην οικονομία του ομίλου της Λεμεσού, να αποδειχθεί καθοριστικό για την πρώτη θέση, με αντίπαλο την Ιταλία (21:30, ERT News, Novasports Start - Live στο Gazzetta).

Σχεδόν μία ώρα πριν το καθοριστικό πρώτο «γαλανόλευκο» τζάμπολ στο τουρνουά, πλήθος κόσμου έχει μαζευτεί έξω από το «Σπύρος Κυπριανού» σχηματίζοντας ουρές για να μπει στο γήπεδο.

Μάλιστα, στα πέριξ του γηπέδου που έχει βουλιάξει από φιλάθλους της Εθνικής, ακούγεται η μελωδία του «Ζορμπά» βάζοντας άπαντες στο κλίμα από νωρίς.

