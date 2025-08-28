EuroBasket 2025, Ελλάδα - Ιταλία: «Ζορμπάς» και... λαοθάλασσα έξω από το γήπεδο πριν το τζάμπολ της Εθνικής (vid)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ: Νίκος Ράπτης
Η αυλαία του EuroBasket 2025 μπορεί να άνοιξε την Τετάρτη (27/8), αλλά η δική μας Εθνική, μπαίνει σήμερα στη «μάχη». Σε ένα παιχνίδι που μπορεί στην οικονομία του ομίλου της Λεμεσού, να αποδειχθεί καθοριστικό για την πρώτη θέση, με αντίπαλο την Ιταλία (21:30, ERT News, Novasports Start - Live στο Gazzetta).
Σχεδόν μία ώρα πριν το καθοριστικό πρώτο «γαλανόλευκο» τζάμπολ στο τουρνουά, πλήθος κόσμου έχει μαζευτεί έξω από το «Σπύρος Κυπριανού» σχηματίζοντας ουρές για να μπει στο γήπεδο.
Μάλιστα, στα πέριξ του γηπέδου που έχει βουλιάξει από φιλάθλους της Εθνικής, ακούγεται η μελωδία του «Ζορμπά» βάζοντας άπαντες στο κλίμα από νωρίς.
Δείτε το βίντο του Gazzetta
🇬🇷 «Ζορμπάς» έξω από το «Σπύρος Κυπριανού» και ουρές για την πρεμιέρα της Εθνικής pic.twitter.com/cxXBpj2zIh— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 28, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.