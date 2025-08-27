Είναι δεδομένο πως ο Νίκολα Γιόκιτς είναι μάστερ στις πάσες και το απέδειξε με ακόμα μία «no look» στον Αλέκσα Αβράμοβιτς για την πρεμιέρα της Σερβίας με την Εσθονία στο EuroBasket 2025.

Η Σερβία αγωνίζεται απέναντι στην Εσθονία στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025 με την ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς να φαίνεται πως έχει τον πρώτο λόγο στην αναμέτρηση.

Από νωρίς φάνηκαν οι διαθέσεις των Σέρβων, ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς είπε να πρωταγωνιστήσει με το... καλησπέρα σας. Συγκεκριμένα, ο «Τζόκερ» προσέφερε θέαμα με μία από τις συνηθισμένες no look πάσες του τον Αλέκσα Αβράμοβιτς που περίμενε να εκτελέσει από τη γωνία για τρίποντο, αν και δεν ευστόχησε.