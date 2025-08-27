EuroBasket 2025: Η αδιανόητη πάσα του Γιόκιτς στον Αβράμοβιτς! (vid)
Η Σερβία αγωνίζεται απέναντι στην Εσθονία στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025 με την ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς να φαίνεται πως έχει τον πρώτο λόγο στην αναμέτρηση.
Από νωρίς φάνηκαν οι διαθέσεις των Σέρβων, ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς είπε να πρωταγωνιστήσει με το... καλησπέρα σας. Συγκεκριμένα, ο «Τζόκερ» προσέφερε θέαμα με μία από τις συνηθισμένες no look πάσες του τον Αλέκσα Αβράμοβιτς που περίμενε να εκτελέσει από τη γωνία για τρίποντο, αν και δεν ευστόχησε.
NIKOLA JOKIĆ ARE YOU JOKING 🤯🤯🤯— NBA (@NBA) August 27, 2025
Just minutes into Serbia's Eurobasket opener! pic.twitter.com/e52CsT94e6
