Ο Βλαντιμίρ Μιχαΐλοβιτς δεν θα δώσει το «παρών» στο πρώτο παιχνίδι του Μαυροβουνίου στο EuroBasket 2025 απέναντι στη Γερμανία, καθώς ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο πόδι που προέκυψε με έναν… απρόσμενο τρόπο.

Ο έμπειρος γκαρντ τραυματίστηκε στις αρχές του καλοκαιριού, όταν στη διάρκεια των διακοπών του πάτησε έναν αχινό, με αποτέλεσμα ένα αγκάθι να διεισδύσει βαθιά στο πόδι του και να τον ενοχλεί συνεχώς. Παρότι συνέχισε να προπονείται με την Εθνική, ο πόνος δεν υποχωρούσε και τελικά χρειάστηκε να υποβληθεί σε μικροεπέμβαση πριν από λίγες ημέρες καθυστερώντας έτσι την αποθεραπεία του.

Ο Μιχαΐλοβιτς αισθάνεται ήδη καλύτερα, ωστόσο το τεχνικό επιτελείο αποφάσισε να μην τον χρησιμοποιήσει στην πρεμιέρα για προληπτικούς λόγους. Η ελπίδα όλων είναι ότι θα είναι διαθέσιμος στο επόμενο ματς κόντρα στη Λιθουανία.