Eurobasket 2025: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της πρεμιέρας
Έφτασε η ώρα να ξεκινήσει το Eurobasket 2025. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις, αλλά όχι τον όμιλο της Εθνικής ομάδας που κάνει τζάμπολ την Πέμπτη.
Το μενού έχει σήμερα τους ομίλους της Ρίγας και του Τάμπερε. Πρώτο ματς το Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία, ξεχωρίζει το Λετονία-Τουρκία, ενώ η αυλαία πέφτει με τη μάχη της πανίσχυρης Σερβίας κόντρα στην Εσθονία.
O Aταμάν και ο Όσμαν θα κοντραριστούν με τους διοργανωτές του Κρίσταπς Πορζίνγκις.
Αναλυτικά το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα του Eurobasket 2025
Τετάρτη 27/8
- 13:30 Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία, Novasports 4
- 14:45 Τσεχία – Πορτογαλία, Novasports Start
- 16:30 Μαυροβούνιο – Γερμανία, Novasports 4
- 18:00 Λετονία – Τουρκία, Novasports Start
- 20:30 Σουηδία – Φινλανδία, Novasports 4
- 21:15 Σερβία – Εσθονία, Novasports Start
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.