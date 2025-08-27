Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα της πρεμιέρα στο Eurobasket 2025.

Έφτασε η ώρα να ξεκινήσει το Eurobasket 2025. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις, αλλά όχι τον όμιλο της Εθνικής ομάδας που κάνει τζάμπολ την Πέμπτη.

Το μενού έχει σήμερα τους ομίλους της Ρίγας και του Τάμπερε. Πρώτο ματς το Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία, ξεχωρίζει το Λετονία-Τουρκία, ενώ η αυλαία πέφτει με τη μάχη της πανίσχυρης Σερβίας κόντρα στην Εσθονία.

O Aταμάν και ο Όσμαν θα κοντραριστούν με τους διοργανωτές του Κρίσταπς Πορζίνγκις.

Αναλυτικά το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα του Eurobasket 2025

Τετάρτη 27/8