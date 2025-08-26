Eurobasket 2025: Ποιος «Αττίλας», ποιο Eurobasket και ποιος Γιάννης!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας έφτασε στην μαρτυρική Μεγαλόνησο, όπου η κορυφαία στιγμή στην ιστορία του κυπριακού αθλητισμού (Eurobasket 2025), ελάχιστα φαίνεται να ενδιαφέρει την τοπική κοινωνία της Λεμεσού και σας βάζει στους καθημερινούς ρυθμούς μίας άκρως αναπτυσσόμενης και πανάκριβης πόλης που σε λίγα χρόνια θα θυμίζει μικρογραφία του Ντουμπάϊ!

Η αλήθεια είναι ότι από μικρό παιδάκι, στο άκουσμα της Κύπρου, πάντα με έπιανε κάτι πατριωτικό! Γεννημένος λίγους μήνες μετά την τουρκική εισβολή που στοίχισε την διχοτόμησή της και πέρυσι συμπλήρωσε 50 χρόνια ζωής, λάτρης της πολιτικής ιστορίας του έθνους μας και βαθιά επηρεασμένος από την στυγνή εκτέλεση του Σολωμού Σολωμού τον Αύγουστο του 1996 από Τούρκους ελεύθερους σκοπευτές, κάθε φορά που προσγειώνομαι στην Λάρνακα ή επισκεπτομαι την Λευκωσία, μου είναι αδύνατον να μην «σκαλίζω» τις συνέπειες που έχει στην σημερινή καθημερινότητα εκείνο το μοιραίο Ιουλιανό βράδυ του 1974.

Τότε που το πραξικόπημα σε βάρος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, άλλαξε μια για πάντα την ιστορία της μικρότερης χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προκάλεσε έναν μαζικό ξεριζωμό…

Η σημερινή άφιξη στην Λεμεσό, όμως, δεν σας κρύβω ότι μου προκάλεσε έκπληξη αλλά και ανάμικτα συναισθήματα, γνωρίζοντας ότι το νησί βρισκόταν εδώ και μερικούς μήνες σε πυρετώδεις προετοιμασίες για την σπουδαιότερη αθλητική διοργάνωση που ανέλαβε ποτέ! Και που τυχόν θα αναλάβει στο μέλλον!

Έναν ρόλο σε αυτό, βέβαια, τον έπαιξε και ότι μέχρι τώρα άκουγα τα μύρια όσα για την πόλη που θα φιλοξενήσει τον 3ο όμιλο του 42ου Eurobasket και μαζί την πρώτη ιστορική επίσημη ελληνοκυπριακή μονομαχία σε επίπεδων Εθνικών ομάδων, αλλά δεν είχα την παραμικρή εικόνα!

Ε, λοιπόν, μιλάμε για το πιο αναπτυγμένο αστικό και τουριστικό κέντρο στην κυπριακή επικράτεια, το οποίο συνδυάζει την αρχαία ιστορία με το σύγχρονο και μοντέρνο lifestyle, ενώ πολυεθνικός πληθυσμός της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής (οι Ρώσοι και οι Ισραηλινοί αποτελούν το 60% της τοπικής κοινωνίας) αγγίζει τις 250.000 κατοίκων. Εδώ, δηλαδή, βρίσκεται συγκεντρωμένο το 1/4 των ανθρώπων που ζούν σήμερα στην μαρτυρική Μεγαλόνησο.

Το πιο «εντυπωσιακό» είναι ότι η ακτογραμμή με τα πολυτελή ξενοδοχεία (και τον μεγαλύτερο παραλιακό πεζόδρομο στην Ευρώπη), που εκτείνεται για περίπου 20 χιλιόμετρα σχεδόν στην μέση της απόστασης που χωρίζει τα δύο αεροδρόμια της χώρας (αυτό της Λάρνακας με εκείνο της Πάφου), αποτελεί μία πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και με τους ρυθμούς που αναπτύσσεται, σε λίγο θα θυμίζει ένα μίνι… Ντουμπάι!

Το νέο λιμάνι (δίπλα στο γραφικό παλαιό), η υπερσύγχρονη μαρίνα και η ατελείωτη ριβιέρα, κατά μήκος της οποίας υψώνονται δεκάδες ουρανοξύστες (το “One Limassol Tower”, ύψους 170 μέτρων, είναι το ψηλότερο κτίριο στην Κύπρο), συνθέτουν ένα εντυπωσιακό σκηνικό που θα ενισχύεται ολοένα και περισσότερο, καθώς τα ψηλά κτίρια που βρίσκονται υπό ανέγερση είναι πολυάριθμα.

Το κόστος ζωής και εστίασης είναι σχεδόν δύο φορές απάνω από την υπόλοιπη Κύπρο, η νυχτερινή ζωή είναι πολύ έντονη, ενώ η multiethnic νεολαία βρίσκεται στον δικό της κόσμο, στον οποίο δεσπόζει η ευκολία και η καλοπέραση! Ανάθεμα αν ο μέσος 20χρονος Λεμεσιανός πως στήθηκε η επιχείρηση «Αττίλας» από τους Τούρκους και γιατί η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου αποκαλείται «ψευδοκράτος» και «κατεχόμενα», αν θα «ψηθεί» να θαυμάσει από κοντά τον Γιάννη ή αν θα ανατριχιάσει στο άκουσμα του εθνικού μας ύμνου, επί δύο φορές, πριν από το σαββατιάτικο (30/08, 18.15) αγώνα της «οικοδέσποινας» με την Ελλάδα…

Τώρα πως εν μέσω όλης αυτή της ατμόσφαιρας θα παιχτεί μπάσκετ και στο πλήρως ανακαινισμένο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» (το έργο κόστισε κοντά στα 15 εκατομμύρια Ευρώ) θα διεξαχθεί ίσως ο πιο αμφίρροπος όμιλος του Eurobasket 2025, ένας Θεός ξέρει πως θα πάει αυτό!

Στην διάρκεια της πρωινής βόλτας που – εν μέσω υψηλής θερμοκρασίας σε συνδυασμό με μεγάλη υγρασία – κάναμε στην πλατεία του Παλαιού Λιμανιού, όπου βρίσκεται η fan zone της διοργάνωσης, δεν είναι υπερβολή να καταθέσουμε ότι το κλίμα που επικρατεί, δεν είναι αυτό που θα άρμοζε σε παραμονές μίας διοργάνωσης στην οποία θα δώσει το παρών ένας εκ των τριών κορυφαίων παικτών του κόσμου (Αντετοκούνμπο)!

Ο κόσμος εδώ ασχολείται περισσότερο με την εκπληκτική πορεία της ποδοσφαιρικής ομάδας της Πάφου, που βρίσκεται κοντά στην πρόκρισή της στην League Phase του Champions League (θέλει νίκη ή ισοπαλία απόψε με τον Ερυθρό Αστέρα για να «σφραγίσει» το εισιτήριό της) και πολύ λιγότερο με την απόβαση της «επίσημης αγαπημένης» και του “Greek Freak” στην Κύπρο με στόχο την πρώτη διάκριση μετά από 16 χρόνια σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση.

Η εκπεφρασμένη επιθυμία του 30χρονου superstar των Μιλγουόκι Μπακς να ξαναπαίξει με την Εθνική Ελλάδας σε ένα Eurobasket, αποτέλεσε την βάση της συνεργασίας της κυπριακής με την ελληνική ομοσπονδία, ώστε να πειστεί η FIBA (τα ερείσματα της ΕΟΚ στην Γενεύη αλλά και στην διεθνή μπασκετική κοινότητα, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο) και να αναθέσει στην Κύπρο την διεξαγωγή ενός ομίλου.

Η προσπάθεια που έχει γίνει από τους ανθρώπους της Πολιτείας, του ΚΟΑ και της οργανωτικής επιτροπής, πιστέψτε, με είναι κάτι περισσότερο από συγκινητική, ώστε μία χώρα με σχεδόν μηδαμινή πορεία στα διεθνή μπασκετικά δρώμενα και με πενιχρή εμπειρία και τεχνογνωσία για τόσο υψηλού επιπέδου τουρνουά, να παρουσιαστεί καθ’ όλα έτοιμη…

Το τελικό αποτέλεσμα θα το ξέρουμε σε περίπου οκτώ μέρες από σήμερα… Ωστόσο, ως διόλου αμελητέο καταγράφεται το ότι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα επιχειρήσει να κάνει αισθητή την παρουσία του στην διοργάνωση και να θέσει τις βάσεις ώστε να φτάσει μακριά, παίζοντας ουσιαστικά εντός έδρας!

Η ελληνική αποστολή έτυχε θερμής υποδοχής τόσο στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, όσο και στην άφιξή της στην Λεμεσό και το sold out της πρεμιέρας με την Ιταλία αποτελεί θετικό οιωνό! Όπως ακριβώς και το γεγονός ότι ο Γιάννης γιόρτασε το πρωτάθλημα που πήρε το 2021 στο ΝΒΑ, κάνοντας δώρο στους συμπαίκτες του μία εβδομάδα διακοπών στο “Park Lane”, που είναι το ξενοδοχείο που διαμένουν όλες οι αποστολές που βρίσκονται στην Κύπρο.

