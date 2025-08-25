Ραζνάτοβιτς σε πατέρα Ντόντσιτς: «Ο Νίμπο δεν αποφάσισε να παίξει στην Εθνική Σλοβενίας για να αποκομίσει τα οφέλη του διαβατηρίου»
Ο Σάσα Ντόντσιτς με δηλώσεις του έθιξε το ζήτημα πιθανής αφαίρεσης του σλοβενικού διαβατηρίου από τον Τζοψς Νίμπο για τη μη συμμετοχή του στην εθνική Σλοβενίας στο Eurobasket.
Άμεση ήταν η απάντηση του διάσημου ατζέντη ο οποίος εκπροσωπεί τον Νίμπο λέγοντας ότι ήθελε να αγωνιστεί στο Eurobasket αλλά ένας τραυματισμός στάθηκε αρκετός για να ανάψει η Αρμάνι το «κόκκινο φως» της συμμετοχής του.
Τα όσα ανέφερε ο Ραζνάτοβιτς:
«Ο Τζος Νίμπο κατέχει νιγηριανό διαβατήριο, το οποίο στον κόσμο του μπάσκετ έχει ακριβώς την ίδια ισχύ με ένα σλοβενικό. Επομένως, ο Τζος δεν αποφάσισε να παίξει στην Εθνική Σλοβενίας για να αποκομίσει τα οφέλη του διαβατηρίου, κυρίως για την ισπανική αγορά, όπως συνέβη στην περίπτωση όλων των άλλων Αμερικανών παικτών!
Τα κίνητρά του είναι η επιθυμία να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο εθνικών ομάδων και να παίξει στην ίδια ομάδα με τον Λούκα! Την ίδια επιθυμία είχε και φέτος το καλοκαίρι, αλλά λόγω ενός τραυματισμού που δεν είχε αποθεραπευτεί πλήρως, η ομάδα που τον υπέγραψε του απαγόρευσε να αγωνιστεί. Ο Τζος είναι απογοητευμένος που έχασε το Eurobasket!
Συνεπώς, το συμπέρασμα είναι ότι μια ενδεχόμενη απώλεια του διαβατηρίου δεν θα έχει καμία απολύτως συνέπεια για τον Νίμπο, αλλά δηλώσεις σαν κι αυτές θα μπορούσαν να έχουν δραματικές επιπτώσεις για τη Σλοβενική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης».
Josh Nebo holds a Nigerian passport, which in the basketball world has the exact same status as a Slovenian. So, Josh didnt decide to play for the Slovenian NT in order to gain the benefits of the passport—primarily for the Spanish market—what was case with all other US players!— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) August 25, 2025
So, conclusion is that potential loss of the passport will have no any consequences for Nebo, but statements like these could have dramatic consequences for the Slovenian Basketball Federation (KZS) 😄— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) August 25, 2025
