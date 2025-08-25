Ραζνάτοβιτς σε πατέρα Ντόντσιτς: «Ο Νίμπο δεν αποφάσισε να παίξει στην Εθνική Σλοβενίας για να αποκομίσει τα οφέλη του διαβατηρίου»

Τζος Νίμπο
Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς έσπευσε να απαντήσει στον Σάσα Ντόντσιτς, πατέρα του Λούκα Ντόντσιτς και αθλητικού διευθυντή της ομοσπονδίας μπάσκετ της Σλοβενίας, όσον αφορά την υπόθεση του Τζος Νίμπο.

Ο Σάσα Ντόντσιτς με δηλώσεις του έθιξε το ζήτημα πιθανής αφαίρεσης του σλοβενικού διαβατηρίου από τον Τζοψς Νίμπο για τη μη συμμετοχή του στην εθνική Σλοβενίας στο Eurobasket.

Άμεση ήταν η απάντηση του διάσημου ατζέντη ο οποίος εκπροσωπεί τον Νίμπο λέγοντας ότι ήθελε να αγωνιστεί στο Eurobasket αλλά ένας τραυματισμός στάθηκε αρκετός για να ανάψει η Αρμάνι το «κόκκινο φως» της συμμετοχής του.

Τα όσα ανέφερε ο Ραζνάτοβιτς:

«Ο Τζος Νίμπο κατέχει νιγηριανό διαβατήριο, το οποίο στον κόσμο του μπάσκετ έχει ακριβώς την ίδια ισχύ με ένα σλοβενικό. Επομένως, ο Τζος δεν αποφάσισε να παίξει στην Εθνική Σλοβενίας για να αποκομίσει τα οφέλη του διαβατηρίου, κυρίως για την ισπανική αγορά, όπως συνέβη στην περίπτωση όλων των άλλων Αμερικανών παικτών!

Τζος Νίμπο

Τα κίνητρά του είναι η επιθυμία να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο εθνικών ομάδων και να παίξει στην ίδια ομάδα με τον Λούκα! Την ίδια επιθυμία είχε και φέτος το καλοκαίρι, αλλά λόγω ενός τραυματισμού που δεν είχε αποθεραπευτεί πλήρως, η ομάδα που τον υπέγραψε του απαγόρευσε να αγωνιστεί. Ο Τζος είναι απογοητευμένος που έχασε το Eurobasket!

Συνεπώς, το συμπέρασμα είναι ότι μια ενδεχόμενη απώλεια του διαβατηρίου δεν θα έχει καμία απολύτως συνέπεια για τον Νίμπο, αλλά δηλώσεις σαν κι αυτές θα μπορούσαν να έχουν δραματικές επιπτώσεις για τη Σλοβενική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης».

