Ανακοινώθηκε η δωδεκάδα της Μ. Βρετανίας για το EuroBasket 2025 με τον Νταν Άκιν του Κολοσσού Ρόδου να ξεχωρίζει στις επιλογές.

Η Μεγάλη Βρετανία ανακοίνωσε το ρόστερ της για το EuroBasket 2025. Ο Νταν Άκιν, ο σέντερ του Κολοσσού Ρόδου, συμπεριλήφθηκε στην τελική δωδεκάδα του τουρνουά.

Η Μ. Βρετανία είναι στον Β’ όμιλο του EuroBasket, οι αγώνες του οποίου θα γίνουν στο Τάμπερε της Φινλανδίας. Θα αντιμετωπίσει τις Γερμανία, Λιθουανία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο και Σουηδία.

Η δωδεκάδα