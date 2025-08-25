EuroBasket 2025: Η δωδεκάδα της Μ. Βρετανίας με τον Άκιν του Κολοσσού να ξεχωρίζει
Η Μεγάλη Βρετανία ανακοίνωσε το ρόστερ της για το EuroBasket 2025. Ο Νταν Άκιν, ο σέντερ του Κολοσσού Ρόδου, συμπεριλήφθηκε στην τελική δωδεκάδα του τουρνουά.
Η Μ. Βρετανία είναι στον Β’ όμιλο του EuroBasket, οι αγώνες του οποίου θα γίνουν στο Τάμπερε της Φινλανδίας. Θα αντιμετωπίσει τις Γερμανία, Λιθουανία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο και Σουηδία.
Η δωδεκάδα
Αμίν Αντάμου – Γκαρντ, 1.96, Λόντον Λάιονς
Νταν Άκιν – Φόργουορντ/Σέντερ, 2.06, Κολοσσός Ρόδου
Τζουμπρίλ Μπέλο – Φόργουορντ, 2.06, Ροσέλε
Μάιλς Χέσον – Φόργουορντ, 1.98, Νεπτούνας
Λουκ Νέλσον – Γκαρντ, 1.90, Βλότσλαβεκ
Γκέιμπ Ολασένι – Σέντερ, 2.10, Μερσίν
Τάρικ Φίλιπ – Γκαρντ, 1.92, Λόντον Λάιονς
Τζος Γουόρντ-Χίμπερτ – Γκαρντ/Φόργουορντ, 1.96, Νιούκαστλ Ιγκλς
Τζελάνι Γουάτσον-Γκέιλ – Γκαρντ, 1.81, Βρυξέλλες
Πατ Γουίλαν – Γκαρντ, 1.96, Φάλκο
Καρλ Γουίτλ – Γκαρντ, 2.00, Βενετία
Ακβάσι Γεμπόα – Φόργουορντ, 1.98, Τραμπζονσπόρ
