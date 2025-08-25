Ο Ματιέ Στραζέλ «κόπηκε» από το Eurobasket λόγω τραυματισμού και τη θέση του πήρε ο Ναντίρ Ιφί ο οποίος επιστρέφει στην εθνική Γαλλίας.

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στην εθνική ομάδα της Γαλλίας καθώς ο Ματιέ Στραζέλ δεν θα μπορέσει τελικά να δώσει το «παρών» στο Eurobasket.

Λίγο μετά το τέλος του φιλικού αγώνα με την Ελλάδα στο «Telekom Center Athens» η ομοσπονδία μπάσκετ της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο παίκτης της Μονακό δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τους «τρικολόρ» στο ερχόμενο Eurobasket.

Τη θέση του Στραζέλ θα πάρει ο Ναντίρ Ιφί, ο οποίος είχε «κοπεί» πριν από μερικές ημέρες ωστόσο κλήθηκε να επιστρέψει στο συγκρότημα της χώρας του.

Merci Matthew 💙



Blessé à la cuisse, Matthew Strazel (23 ans, 20 sélections) doit renoncer à l’@EuroBasket qui débute ce jeudi. Tout le groupe partage la déception du meneur et lui souhaite un bon rétablissement.#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/yOVTOjAZTf — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 24, 2025