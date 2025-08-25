Eurobasket 2025, Εθνική Ομάδα: Νοκ άουτ ο Στραζέλ λόγω τραυματισμού

Eurobasket 2025, Εθνική Ομάδα: Νοκ άουτ ο Στραζέλ λόγω τραυματισμού

Γιώργος Κούβαρης
Ματ Στραζέλ

Ο Ματιέ Στραζέλ «κόπηκε» από το Eurobasket λόγω τραυματισμού και τη θέση του πήρε ο Ναντίρ Ιφί ο οποίος επιστρέφει στην εθνική Γαλλίας.

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στην εθνική ομάδα της Γαλλίας καθώς ο Ματιέ Στραζέλ δεν θα μπορέσει τελικά να δώσει το «παρών» στο Eurobasket.

Λίγο μετά το τέλος του φιλικού αγώνα με την Ελλάδα στο «Telekom Center Athens» η ομοσπονδία μπάσκετ της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο παίκτης της Μονακό δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τους «τρικολόρ» στο ερχόμενο Eurobasket.

Τη θέση του Στραζέλ θα πάρει ο Ναντίρ Ιφί, ο οποίος είχε «κοπεί» πριν από μερικές ημέρες ωστόσο κλήθηκε να επιστρέψει στο συγκρότημα της χώρας του.

 

@Photo credits: FIBA
     

