Eurobasket 2025, Εθνική Ομάδα: Νοκ άουτ ο Στραζέλ λόγω τραυματισμού
Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στην εθνική ομάδα της Γαλλίας καθώς ο Ματιέ Στραζέλ δεν θα μπορέσει τελικά να δώσει το «παρών» στο Eurobasket.
Λίγο μετά το τέλος του φιλικού αγώνα με την Ελλάδα στο «Telekom Center Athens» η ομοσπονδία μπάσκετ της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο παίκτης της Μονακό δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τους «τρικολόρ» στο ερχόμενο Eurobasket.
Τη θέση του Στραζέλ θα πάρει ο Ναντίρ Ιφί, ο οποίος είχε «κοπεί» πριν από μερικές ημέρες ωστόσο κλήθηκε να επιστρέψει στο συγκρότημα της χώρας του.
Merci Matthew 💙— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 24, 2025
Blessé à la cuisse, Matthew Strazel (23 ans, 20 sélections) doit renoncer à l’@EuroBasket qui débute ce jeudi. Tout le groupe partage la déception du meneur et lui souhaite un bon rétablissement.#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/yOVTOjAZTf
Nadir Hifi remplace Matthew Strazel.— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 24, 2025
Le combo guard (23 ans, 6 sélections) retrouvera les Bleus dès lundi en Pologne et participera à l'@EuroBasket.#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/DPeJ1NtaUZ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.